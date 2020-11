Łukaszenko krytykuje zachód za przekazywanie pieniędzy opozycjonistom białoruskim w Polsce i w krajach bałtyckich

Podczas konferencji prasowej, prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko krytykował UE, że zamiast przeznaczyć pieniądze na pomoc w walce z pandemią, przekazują ją opozycjonistom przebywającym w Polsce i w krajach bałtyckich – przekazała w środę agencja prasowa Biełta.

Jak poinformowała w środę agencja prasowa Biełta, prezydent Białorusi krytykował państwa zachodnie za przekazanie 24 milionów euro opozycjonistom, a nie służbom walczącym z pandemią.

Łukaszenko, że Białoruś swoimi inicjatywami na arenie międzynarodowej dowiodła, że ​​potrafi konstruktywnie przyczynić się do rozwiązania różnych problemów.

„Ze względu na skomplikowaną historię i położenie geopolityczne Białorusi bardzo zależy nam na bezkonfliktowej i skutecznej współpracy z innymi krajami, w tym zachodnimi. Jednocześnie z pewnością wykluczamy jakąkolwiek presję polityczną i gospodarczą. W dialogu z partnerami Białoruś przestrzega zasad otwartości, uczciwości i równości. Jeśli chodzi o nacisk na nas, nie mówiąc już o sankcjach, mówię to uczciwie i otwarcie: nastąpi odpowiednia reakcja i będzie to przede wszystkim bardziej bolesne dla wspólnoty europejskiej. Nie powinniśmy iść tą drogą” – powiedział prezydent.

Białoruś jest bardzo zainteresowana bezkonfliktową i efektywną współpracą z innymi krajami – powiedział prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko, odbierając listy uwierzytelniające od zagranicznych ambasadorów 24 listopada – przekazała agencja prasowa Biełta.

Zdaniem głowy państwa coraz bardziej zaciekła konkurencja ogarnia światową gospodarkę na tle walki z pandemią. „Sytuacja na świecie szybko się zmienia i często jest trudna do przewidzenia. Wieloletnie konflikty nigdzie nie zniknęły. W tak trudnych warunkach wszystkie państwa dążą do wypracowania strategii skutecznego przeciwdziałania wyzwaniom i zagrożeniom. Jak pokazuje praktyka, dużo bardziej produktywne jest wspólne działanie, a nie to, co robią państwa zachodnie. Niedawno zadeklarowali, że w tych trudnych warunkach przeznaczą na Białoruś aż 24 miliony euro. Powiedzieli jednak, że pieniądze zostaną przeznaczone nie na walkę z pandemią, ale na rozwój „społeczeństwa obywatelskiego”. Niestety te pieniądze znikają w drodze na Białoruś i wiemy, dokąd trafiają. Są to różne rady koordynacyjne powstające poza granicami naszego kraju jako alternatywa dla obecnego kierownictwa Białorusi, a także jako pomoc dla tych, którzy uciekli do Polski i krajów bałtyckich, w szczególności na Litwę” – dodał Aleksandr Łukaszenko.

Kresy.pl/Biełta