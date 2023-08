Sprzedaż luksusowych aut na Ukrainie bije rekordy

W 2023 roku sprzedaż luksusowych marek samochodów, jak Mercedes-Benz, BMW czy Lexus, pobiła wszelkie rekordy z poprzednich lat – podają ukraińskie media. „Jeśli wszyscy skorumpowani wyjechali, to w nowych luksusowych autach” – komentuje portal „Ekonomiczna Prawda”.

Według informacji stowarzyszenia ukraińskich producentów samochodów „Ukrawtoprom”, w czerwcu i lipcu br. na Ukrainie miesięcznie rejestrowano sprzedać ponad 5 tysięcy nowych samochodów. To prawie dwa razy więcej, niż w analogicznych miesiącach ubiegłego roku. To jednak dwa razy mniej, niż średnio w 2021 roku, który był pod tym względem bardzo bogaty, jak na Ukrainę. Dla porównania ,według ukraińskich mediów w Polsce co miesiąc sprzedaje się około 40 tys. nowych aut.

„Ekonomiczna Prawda” zaznacza, że nastąpiła wyraźna zmiana w strukturze sprzedawanych samochodów. Z dostępnych danych wynika bowiem, że za tegoroczne ożywienie sprzedaży odpowiada głównie zwiększenie rejestracji aut z segmentu premium: BMW, Mercedes-Benz i Lexus. Jednocześnie, nastąpił wyraźny spadek sprzedaży aut w tzw. segmencie budżetowym (ekonomicznym).

Jak podano, największy „skok” zrobiło BMW, które w ciągu siedmiu miesięcy 2023 roku zajęło czwarte miejsce wśród najpopularniejszych marek. W tym czasie zarejestrowano 1,9 tys. aut wobec 1,4 tys. w 2021 roku (dominuje tu crossover X5). Sprzedaż Mercedesa utrzymała się na tym samym poziomie, tj. 1,4 tys., co pozwoliło tej marce zająć na początku 2023 roku czwarte miejsce, a obecnie – siódme. Sprzedaż Lexusa wzrosła z 700 do 800 nowych aut i obecnie japońska marka zamyka pierwszą dziesiątkę. Co ważne, to pierwszy raz, gdy wszystkie wymienione marki znalazły się w pierwszej dziesiątce marek kupowanych przez Ukraińców.

Dodajmy, że na pierwszych trzech miejscach znajdują się kolejno: Toyota, Renault i Volkswagen. Jednak w przypadku Renault, które oferowało jedne z najprzystępniejszych aut, w tym dla sektora komercyjnego i przez lata zajmowało pierwsze-drugie miejsce, w ciągu pierwszych miesięcy tego roku sprzedaż spadła z 6,5 tys. do 2,6 tys., w porównaniu z 2021 rokiem. Z kolei sprzedaż Toyoty spadła z 6,6 tys. do 3,6 tys. W przypadku segmentu aut tanich, sprzedaż chińskiej marki Chery spadła 3,5-krotnie, do zaledwie 600 nowych aut.

Według „Ekonomicznej Prawdy”, spadki w tańszych segmentach można łatwo wyjaśnić wojną i znaczącym pogorszeniem przeciętnej sytuacji ekonomicznej obywateli Ukrainy. Wzrost sprzedaży marek VIP może, zdaniem ukraińskich ekspertów mieć kilka wyjaśnień. Pierwszym ma być logistyka – drogie auta są dostępne u dilerów, podczas gdy popularne modele nie są dostępne „od ręki” u dostawców. To odbija się na statystykach. Zaznaczono też, że w 2023 roku ukraińscy dilerzy BMW zarezerwowali dla Ukrainy część samochodów, przeznaczonych pierwotnie na rynek rosyjski. Sprzedawali je nawet ze zniżką.

Inną możliwą przyczyną jest, jak pisze serwis, „poziom korupcji, który nie zmniejszył się pomimo zapewnień prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który pod koniec 2022 roku mówił, że wszyscy skorumpowani wyjechali z kraju”. Portal „Naszi hroszi” regularnie informuje o zawyżonych cenach na materiały budowlane w państwowych przetargach. Budżet państwa ma tracić dziesiątki miliardów hrywien przez nieprawidłowości w urzędach celnych i podatkowych.

Przeczytaj: Firmy z OLX i figurujące w śledztwach – tam trafiły wielkie pieniądze na odbudowę obwodu kijowskiego

Przypomniano też, że przez dwa lata istnienia Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego, za kratki nie trafił ani jeden przestępca podatkowy czy nielegalny producent.

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być zniesienie na początku wojny z Rosją obowiązku składania deklaracji przez urzędników. Tym samym, już od półtora roku nie muszą oni zgłaszać nabycia nieruchomości czy pojazdów. Nadużycia ujawniają, do pewnego stopnia, dziennikarze śledczy. W tym kontekście uwagę zwraca fakt, iż gwałtowny wzrost sprzedaży luksusowych auto nastąpił bezpośrednio po rosyjskiej inwazji, gdy zniesiono deklaracje.

„Jeśli tak, to zrozumiałe, dlaczego prezydent i deputowani, zasłaniając się wojną, nie chcą ujawniać deklaracji urzędników obywatelom, którzy mogą być zszokowani tym, co zobaczą” – komentuje ukraiński portal.

Przeczytaj: Były wiceminister obrony Ukrainy aresztowany. Jest podejrzany o korupcję

Czytaj również: Ukraińscy urzędnicy brali łapówki za eksport zboża

epravda.com.ua / Kresy.pl