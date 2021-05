Służby rozbiły kolejny gang, który zajmował się przestępczością akcyzową

Podkarpacka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) i policjanci z Kielc rozbili zorganizowaną grupę przestępczą oraz zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów – poinformowały służby w czwartek. Zabezpieczono ok. milion papierosów i ponad 3 tony krajanki tytoniowej. Zatrzymano 5 osób.

W czasie akcji w powiecie kieleckim zatrzymano 5 osób. W hali i innych obiektach zabezpieczone zostały maszyny do produkcji papierosów, ok. milion sztuk papierosów i ponad 3 tony krajanki tytoniowej. Towar nie posiadał polskich znaków akcyzy i wymaganej dokumentacji. Przejęto także komponenty niezbędne do produkcji papierosów. Urządzenia wchodzące w skład linii technologicznej do produkcji papierosów warte są ponad milion zł. Zabezpieczone wyroby akcyzowe, gdyby trafiły do sprzedaży, naraziłyby Skarb Państwa na straty blisko 4,8 mln zł.

Zatrzymane osoby (w wieku od 32 do 57 lat) usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw i popełnienia przestępstw karnych-skarbowych. Sąd Rejonowy w Kielcach aresztował zatrzymanych na 3 miesiące. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

W ubiegłym tygodniu podlaska Krajowa Administracja Skarbowa udaremniła przemyt 500 tys. paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Nielegalny transport został przechwycony w pobliżu polsko-litewskiej granicy w Budzisku. Wartość zabezpieczonego towaru wynosiła niemal 7,5 mln zł.

Także w ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że blisko 2,5 mln paczek nielegalnych papierosów wartych prawie 37 mln zł, ujawnili funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i Straży Granicznej (SG). Gdyby nielegalny towar trafił do sprzedaży, Skarb Państwa straciłby ponad 60 mln zł.

W drugiej połowie kwietnia br. KAS wykryła nielegalny przewóz ponad 6 mln szt. papierosów podczas kontroli samochodu ciężarowego w Barwinku. Kontrabanda była ukryta w transporcie lodówek.

Przypomnijmy, że pod koniec marca funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (SG) udaremnili przemyt 520 tys. paczek papierosów bez akcyzy wartych ponad 7,7 mln zł. Kontrabandę w naczepie ciężarówki przewoził 59-letni obywatel Litwy.

Z kolei w połowie marca łódzka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Policja z Kutna 25 lutego 2021 r. zlikwidowały nielegalną fabrykę papierosów. Zabezpieczono 8 mln sztuk. Fabryka działała w hai produkcyjnej w Kutnie. Wartość rynkowa zatrzymanych towarów została oszacowana na ponad 9,5 mln zł.

gov.pl / Kresy.pl