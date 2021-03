Zlikwidowano nielegalną fabrykę papierosów. Zabezpieczono towar wart prawie 10 mln złotych [+VIDEO]

Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Policja z Kutna 25 lutego 2021 r. zlikwidowały nielegalną fabrykę papierosów. Zabezpieczono 8 mln sztuk. Fabryka działała w hai produkcyjnej w Kutnie. Wartość rynkowa zatrzymanych towarów została oszacowana na ponad 9,5 mln zł – poinformowała KAS w środę.

W komunikacie podkreślono, że zautomatyzowana fabryka wyrobów tytoniowych działała w hali o powierzchni ok. 4 tys. m2. Sprawcy zorganizowali produkcję papierosów od etapu przeróbki suszu do gotowego wyrobu. Wartość rynkowa zatrzymanych towarów została oszacowana na ponad 9,5 mln zł.

„Halę podzielono na trzy sektory. Pierwsza część służyła obróbce suszu tytoniowego. Wyposażono ją w maszyny do cięcia tytoniu, bęben do dosuszania tytoniu i urządzenie do aromatyzowania. W drugiej znajdowała się linia do wytwarzania pojedynczych sztuk papierosów z urządzeniami do nabijania gilz, bibułkami i filtrami oraz maszyny i surowce do pakowania papierosów. Trzeci sektor i dodatkowe pomieszczenie na piętrze hali, były przystosowane do zamieszkania przez pracowników. Na dole znajdowała się kuchnia ze stołówką i spiżarnią, pokój dzienny i pralnia. Na piętrze sypialnia z 20 łóżkami” – informuje KAS.

W czasie akcji zabezpieczono prawie 8,3 mln szt. papierosów, ok. 4,4 tony tytoniu do palenia, ponad 10 ton suszu tytoniowego, 4,6 tony pyłu tytoniowego oraz ponad 6,4 tony tytoniowych odpadów produkcyjnych. Oprócz urządzeń i materiałów do produkcji papierosów, zajęto dokumentację i dowody cyfrowe, które posłużą do ustalenia sprawców nielegalnego procederu.

Postępowanie w opisywanej sprawie jest prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi.

Przypominjmy, że Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) udaremniła przemyt do Polski 650 tys. paczek białoruskich papierosów. Przechwycenie kontrabandy miało miejsce na przejściu granicznym w Kuźnicy. Wartość przechwyconego towaru to ponad 9,5 mln zł. Gdyby trafiły na rynek, straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść 15 mln zł.

W lutym bieżącego roku pomorska Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze Policji wykryły 10 mln szt. papierosów bez polskich znaków akcyzy w porcie w Gdyni. Rynkowa wartość przejętych papierosów wynosiła prawie 7,5 mln zł. Gdyby trafiły na rynek, straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść ponad 12 mln zł.

W listopadzie ubiegłego roku KAS udaremniła przemyt ponad 133 tys. paczek papierosów, ukrytych w pojemnikach z keramzytem.

Również w listopadzie blisko 325 tys. paczek nielegalnych papierosów przechwyciła podlaska Krajowa Administracja Skarbowa w pobliżu polsko-litewskiej granicy w Budzisku. Wartość zatrzymanych papierosów wynosiła ponad 4,5 mln zł.

