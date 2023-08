Skokowy wzrost liczby zatrudnionych w Polsce cudzoziemców – o 27,3 proc. rok do roku

Liczba cudzoziemców wykonujących w Polsce pracę wzrosła w 2022 roku do 1004,4 tys. – pokazują dane Głównego Urzędu Statystycznego. Oznacza to wzrost o 27,3 procent rok do roku.

Udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę w Polsce wyniósł 6,5 proc. pod koniec grudnia 2022 roku – wynika z opublikowanych w czwartek danych GUS. Rok do roku odnotowano wzrost liczby zatrudnionych w Polsce cudzoziemców o 27,3 proc. Ich liczba pod koniec 2022 roku wyniosła 1004,4 tys.

Jak podał GUS, zagraniczni pracownicy pochodzili z ponad 150 państw. Najliczniejszą grupę stanowili obywatele Ukrainy. Ich udział w ogólnej liczbie cudzoziemców wykonujących pracę oscylował wokół 73 proc.

Na drugim miejscu znaleźli się obywatele Białorusi. Pod koniec grudnia 2022 r. stanowili oni 10,1 proc. analizowanej populacji.

Spośród 1004,4 tys. pracujących w Polsce cudzoziemców – 432,6 tys. stanowiły osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

W 2022 roku w Polsce wydano prawie 365,5 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, z czego ponad 136 tys. zezwoleń dotyczy osób z krajów muzułmańskich, w większości z Azji Centralnej – wynika z danym rządu.

Jak informowaliśmy, w czerwcu 2022 r. think tank „Wise Europa” opublikował dokument pt. „Gościnna Polska 2022+”. Dotyczył on kwestii imigracji. Materiał został podany przez największe polskie media, m.in. Polską Agencję Prasową. Ambasada Ukrainy w Polsce objęła projekt patronatem honorowym, a był on współfinansowany przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego. Wskazano, że Polska zmienia się z państwa emigracyjnego w imigracyjne.

Już wcześniej zwracaliśmy uwagę, że w ostatnich latach Polska bardzo szybko staje się kraje imigranckim.

Przypomnijmy, że jeszcze przed rozpoczęciem wojny, w 2021 r. padł rekord liczby wystawionych obcokrajowcom zezwoleń na pracę w Polsce i oświadczeń dotyczących zatrudnienia pracowników ze Wschodu. Wówczas wystawiono cudzoziemcom prawie 3 mln takich dokumentów. To ponad 30 proc. więcej niż rok wcześniej.

stat.gov.pl / Kresy.pl