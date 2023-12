Składki ZUS dla przedsiębiorców mocno w górę

W związku z prognozowanym przez resort finansów wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku do ponad 7,8 tys. zł, w przyszłym roku o 14 proc. wzrosną składki ZUS dla przedsiębiorców. Prognozy opracował poprzedni rząd, nowy ich nie zmienia.

W związku z pracami nowego rządu nad przyszłorocznym budżetem państwa, dziennik „Fakt” zwrócił uwagę na znaczną podwyżkę składem ZUS.

„Prognozy resortu finansów nieubłaganie wieszczą ogromny wzrost płatności dla dwóch milionów Polaków” – pisze gazeta, odnosząc się do składek płaconych przez prowadzących działalność gospodarczą.

Zaznacza, że „skokowy” wzrost obowiązkowych składek na ZUS w 2024 roku to efekt prognozowanego przez resort finansów wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w przyszłym roku. Ma ono wynieść 7 tys. 824 zł (dla porównania, w 2023 r. było to 6 935 zł). Prognozy te zostały opracowane za rządów PiS, a wspomniana kwota znalazła się w projekcie ustawy budżetowej rządu Mateusza Morawieckiego. Nowy rząd Donalda Tuska jej nie zmienił i nic nie wskazuje na to, by miała ona ulec zmianie.

Jak wylicza „Fakt”, w związku z tymi prognozami obowiązkowe składki ZUS wzrosną z 1732,58 zł (stawka tegoroczna) do 1976,68 zł. Obejmą one m.in. 912,83 zł na składkę emerytalną, 374,11 zł na rentową oraz 382,50 zł na zdrowotną. W 2024 roku taka roczna składka dla jednej osoby prowadzącej działalność gospodarczą wyniesie łącznie ponad 23,7 tys. złotych. Dla porównania, w 2023 roku było to niecałe 20,8 tys. zł. Oznacza to wzrost o 14 procent.

Zmiany dotkną tez osoby płacące tzw. mały ZUS, którego wysokość jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2024 r. zostanie on podwyższone do 4 242 zł, a od 1 lipca — do 4 300 zł. Jak podaje Business Insider, W pierwszym półroczu trzeba będzie co miesiąc odprowadzić 402,65 zł, czyli o 60,93 zł więcej niż na koniec 2022 r. (wzrost o 17,8 proc.). natomiast w drugim półroczu comiesięczna suma składek wyniesie 408,16 zł, czyli o 66,44 zł więcej niż na koniec 2022 r. (wzrost o 19,4 proc.).

Według aktualnych prognoz przeciętnych wynagrodzeń, za cztery lata składki ZUS, jeśli nie zmienią się zasady ich naliczania, osiągną poziom 2 368,16 zł miesięcznie.

Przypomnijmy, że współrządząca partia premiera Donalda Tuska, Koalicja Obywatelska, obiecała przed wyborami obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Rząd centrolewicy planuje też zmiany w ZUS. Dotyczą one m.in. wprowadzenia miesięcznych wakacji od składek dla każdego drobnego przedsiębiorcy i osoby samozatrudnionej. W okresie jednego miesiąca w roku mają być zwolnieni z obowiązku zapłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, jednocześnie nabywając prawo do świadczenia urlopowego w wysokości 2150 zł (połowa płacy minimalnej). Z kolei chorobowe pracownika już od pierwszego dnia ma być płacone przez ZUS.

Money.pl / Kresy.pl