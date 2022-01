Senat USA niedługo zagłosuje nad sankcjami na Nord Stream 2. Sprzeciwia się im Departament Stanu

Departament Stanu sprzeciwia się nowym sankcjom na Nord Stream 2, powołując się na możliwe pogorszenie stosunków z Europą przed rozmowami z Rosją – donosi Reuters.

Departament Stanu USA jest zaniepokojony głosowaniem Senatu, które ma odbyć się najpóźniej 14 stycznia, nad propozycją republikanina Teda Cruza dotyczącą nałożenia nowych sankcji na Nord Stream 2. Poinformował o tym rzecznik Departamentu Stanu Ned Price.

„Nasze obawy polegają na tym, że jeśli ta ustawa zostanie przyjęta, posłuży ona tylko podważeniu jedności wśród naszych europejskich sojuszników w kluczowym momencie, w którym musimy zaprezentować zjednoczony front w odpowiedzi na rosyjskie groźby wobec Ukrainy” – powiedział Price.

Głosowanie będzie rezultatem porozumienia w Senacie między obiema partiami. W zamian za dopuszczenie projektu pod głosowanie, Cruz wycofał swój sprzeciw wobec kilkudziesięciu nominatów prezydenta Joe Bidena na stanowiska dyplomatyczne, w tym kandydatury Marka Brzezinskiego na ambasadora w Warszawie.

Administracja Bidena nie nałożyła nowych sankcji na Nord Stream 2, aby nie psuć relacji z europejskimi partnerami, zwłaszcza Niemcami.

W dniach 9-10 stycznia 2022 roku, odbędą się amerykańsko-rosyjskie rozmowy w Genewie, 12 stycznia w formacie Rady NATO-Rosja, a dzień później na forum OBWE.

Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken i minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock spotkali się w środę w Departamencie Stanu.

Blinken zapowiedział, że w przypadku inwazji Rosji na Ukrainę USA rozszerzą sankcje wobec Rosji i nałożą „bardzo znaczące koszty na rosyjską gospodarkę i system finansowy”.

Według PAP sekretarz stanu zasugerował, że może dojść do zablokowania gazociągu Nord Stream 2. „Obecnie przez ten gazociąg nie płynie gaz i jeśli Rosja wznowi agresję przeciwko Ukrainie, z pewnością trudno będzie oczekiwać, że gaz popłynie w przyszłości” – mówił Blinken na konferencji prasowej.

Blinken i Baerbock potwierdzili, że tematem ich rozmowy był także gazociąg Nord Stream 2. Niemiecka minister przypomniała, że nowy niemiecki rząd podtrzymuje zobowiązania powzięte przez Waszyngton i Berlin w oświadczeniu z lipca ub. roku. Rządy USA i Niemiec zobowiązały się wówczas do podjęcia „skutecznych kroków” w razie agresji Rosji na Ukrainę, bądź wykorzystania przez Rosję energii jako broni. Jednym z takich kroków ma być ograniczenie eksportu surowców z Rosji za pomocą wszystkich rurociągów.

Przypomnijmy, że w grudniu ub. roku Annalena Baerbock oświadczyła, że gazociąg Nord Stream II nie zostanie dopuszczony do eksploatacji w przypadku dalszej „eskalacji” napięcia na granicy Rosji z Ukrainą. Inaczej do tematu podchodzi kanclerz Niemiec Olaf Sch0lz, który już zapowiedział „reset” relacji z Rosją.

Tydzień temu szef Gazpromu, Aleksiej Miller poinformował o zakończeniu napełniania gazem drugiej nitki gazociągu Nord Stream 2. Tym samym, jest on gotów do eksploatacji. Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że teraz uruchomienie gazociągu Nord Stream 2 nie zależy od Rosji, ale od tego, co zrobią państwa zachodnie. Podkreślił, że dzięki temu ceny gazu od razu spadną i ustabilizują się. Premier Mateusz Morawiecki skomentował słowa prezydenta Rosji: „Trudno o lepszy dowód na to, o czym przestrzegamy”.

Kresy.pl / reuters.com