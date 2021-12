Nowe rozdanie w relacjach Rosja-Zachód? (Kresowy Przegląd Tygodnia #57)

Piszący o sprawie "The Sun" zaznacza, że są to dane nie tylko z jednej doby, to jednak zdecydowanie przebiły one dotychczasowy rekord poziomu zakażeń z 24 grudnia, kiedy to odnotowano 121 730 nowych zakażeń koronawirusem.

138 287 nowych przypadków zarażenia się odnotowano w Anglii, 22 972 w Irlandii Północnej, 15 849 w Szkocji, a 5 929 w Walii. Z liczbą nowych zakażeń kontrastuje liczba nowych zgonów chorych na COVID-19. Odnotowano ich w Wielkiej Brytanii 57, z tego 38 w Anglii. Wczoraj przy 129 471 nowych wykrytych zakażeniach zmarło tylko 18 chorych na COVID-19.