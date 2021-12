Senat USA: będzie głosowanie nad przywróceniem sankcji przeciwko Nord Stream 2

Propozycja złożona Demokratom przez republikańskiego senatora Teda Cruza, dotycząca sankcji przeciwko Nord Stream 2 najwyraźniej została zaakceptowana.

Jak podała agencja Associated Press, w sobotę ​Senat USA zatwierdził ponad 30 ambasadorów, nominowanych przez prezydenta Joe Bidena. Republikanie zgodzili się na tych kandydatów w zamian za zobowiązanie izby wyższej Kongresu do przeprowadzenia głosowania w sprawie sankcji na Nord Stream 2. Miałoby do niego dojść w ciągu niespełna miesiąca, do 14 stycznia 2022 roku.

Wśród zatwierdzonych nominacji znalazł się m.in. Mark Brzezinski, który będzie ambasadorem w Polsce. Jak pisaliśmy, zapowiedział „promocję praworządności, praw podstawowych i praw człowieka, w tym osób LGBTQI+”. Ponadto, Rahm Emanuel, były burmistrz Chicago, będzie ambasadorem w Japonii. Wśród innych dyplomatów zatwierdzonych przez amerykański Senat są m.in. nominowani na ambasadorów w Hiszpanii, Wietnamie i Somalii.

Zatwierdzenie nominacji ambasadorskich to efekt działań czołowego republikańskiego senatora, Teda Cruza. W tym tygodniu przedstawił on liderowi Demokratów w Senacie USA i sekretarzowi stanu ofertę polityczną. Zadeklarował, że w zamian za głosowanie nad przywróceniem sankcji przeciwko Nord Stream 2 do budżetu obronnego USA, cofnie swój sprzeciw względem nominacji niektórych ambasadorów, wskazanych przez prezydenta Joe Bidena.

Wcześniej Cruz oraz inny republikański senator, Josh Hawley, przyczynili się do zablokowania większości nominacji dla nowych ambasadorów, wskazanych przez administrację Bidena. Senator otwarcie zapowiedział, że będzie spowalniał całą procedurę, dopóki władze nie nałożą zatwierdzonych przez Kongres sankcji względem Nord Stream 2.

Czytaj więcej: USA: wrócą sankcje przeciw Nord Stream 2? Cruz złożył Demokratom ofertę

Cruz i inni, podzielający jego zdaniem politycy, domagają się nałożenia sankcji na należącą do Gazpromu spółkę Nord Stream 2 AG z tytułu ustawy CAATSA. Dotyczy ona m.in. restrykcji wobec rosyjskich rurociągów i innych antyrosyjskich sankcji. Zdaniem tego stronnictwa, prawo to wymaga nałożenia przez prezydenta kar na NS2AG i dopóki Biden tego nie zrobi, nie dopuszczą do wypełnienia wakatów na dyplomatycznych stanowiskach.

Sprzeciw samego Cruz nie tyle trwale blokuje nominację, lecz znacznie wydłuża cały proces. Zatwierdzenie danego kandydata na ambasadora jest wciąż możliwe, jednak Senat zostaje zmuszony do podjęcia wielogodzinnych debat, które można wykorzystać na inne sprawy. Wszystko może ciągnąć się miesiącami.

Dodajmy, że głosy krytyczne względem polityki Białego Domu w sprawie Nord Stream 2 pojawiają się również wśród Demokratów.

Ted Cruz jest jednym z największych krytyków Nord Stream 2 w Kongresie USA. Angażuje się we wszelkie inicjatywy, dążące do zablokowania tego projektu.

Przeczytaj: Ted Cruz o Nord Stream 2: Ten projekt nie zostanie ukończony

Interia.pl / Kresy.pl