​Sasin: KGHM chce wydobywać w Chile lit

KGHM jest zainteresowane inwestowaniem w wydobycie litu w Chile – poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Podczas swojej wizyty w Chile, wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin spotykał się m.in. z ministrem finansów tego państwa Mario Marcelem oraz minister górnictwa Marcelą Hernández Pérez. Podczas rozmowy z dziennikarzami zapytano go o rezultaty rozmów z minister górnictwa. Powiedział, że rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa prawnego i podatkowego dla działania kopalni Sierra Gorda, w której 55 proc. udziałów ma polska spółka KGHM. Ponadto, rozmawiano o możliwości inwestowania przez KGHM w wydobycie litu w Chile.

Sasin powiedział, że poinformowano go, iż w ciągu kilku najbliższych dni prezydent Chile wyda oświadczenie, „które wskaże kierunek intensyfikowania wydobycia litu, który jest ważnym surowcem w kontekście transformacji energetycznej”. Zaznaczył, że KGHM jest zainteresowany udziałem w tym procesie.

– Usłyszeliśmy, że ten proces będzie procesem niekoncesyjnym, ale w partnerstwie publiczno-prywatnym firm zagranicznych w kooperacji z podmiotami chilijskimi. Zadeklarowaliśmy z naszej strony zainteresowanie udziałem w tych inwestycjach. Chcemy być szerzej obecni na rynku chilijskim – powiedział Sasin.

Wicepremier odniósł się też do kwestii podatkowych związanych z wydobyciem miedzi w Chile. Powiedział, że limit tego podatku będzie wynosił nie 50 proc., a 48 proc.. Zaznaczył, że jest to jeszcze bardziej korzystne dla KGHM. Dodał, że ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należeć do parlamentu chilijskiego.

– Dzisiaj – po tych rozmowach – wydaje się, że to niebezpieczeństwo wprowadzenia takich rozwiązań, które de facto uczynią z Sierra Gorda przedsięwzięcie niedochodowe (…) że ten scenariusz został zażegany – powiedział Sasin.

Wcześniej, po spotkaniu z ministrem finansów Chile Panem Mario Marcelem, szef resortu aktywów państwowych informował, że strona polska uzyskała zapewnienie, że jej postulaty zostaną wzięte pod uwagę i w najbliższym czasie zostaną ogłoszone nowe propozycje.

Jak podano, rząd Chile zamierza zmienić górnicze prawo podatkowe tzw. Royalty Minero. Według ministerstwa aktywów państwowych, pierwotny projekt ustawy zakładał radykalne zwiększenie do 3 proc. podatku górniczego od wartości wyprodukowanej miedzi (tj. od przychodów, bez uwzględnienia kosztów firmy). Eksperci ocenili, że mogłoby to bardzo negatywnie wpłynąć na cały sektor wydobywczy, w tym na kopalnię Sierra Gorda. Później projekt został jednak złagodzony. Obecnie zakłada opodatkowanie hybrydowe: 1 proc. od wartości sprzedaży miedzi oraz opodatkowanie zysku z działalności operacyjnej (tj. po odliczeniu kosztów przedsiębiorstwa).

Ministerstwo podało, że podczas spotkania „udało się osiągnąć zadowalające deklaracje dotyczące podtrzymania umowy, która dotyczy Sierra Gorda. Chodzi o niewprowadzenie nowych, niekorzystnych rozwiązań podatkowych aż do 2029 roku”.

Czytaj także: Spadek cen metali przemysłowych – kłopoty KGHM

Przeczytaj również: Ekspert: Przez działania lobbystów w ministerstwach oddajemy zasoby miedzi obcemu kapitałowi

Kopalnia Sierra Gorda położona jest na pustyni Atacama, na wysokości ok. 1700 m n.p.m. Od września 2011 r. projekt był wspólnym przedsięwzięciem typu Joint Venture kontrolowanym przez KGHM (55 proc.), Sumitomo Metal Mining (31,5 proc.) i Sumitomo Corporation (13,5 proc.). Od lutego 2022 r. KGHM ma nowego partnera w spółce Sierra Gorda SCM. Po zamknięciu transakcji sprzedaży całości udziałów w chilijskiej kopalni przez Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. oraz Sumitomo Corporation, akcje przejęła australijska grupa górnicza South32.

PAP / Rmf24.pl / Kresy.pl