Konfederacja zaprasza Jacka Sasina do zespołu parlamentarnego ws. fuzji Orlenu i PGNiG [+VIDEO]

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, Konfederacja zapowiedziała zorganizowanie zespołu parlamentarnego w sprawie fuzji Orlenu i PGNiG. Zaprasza na niego wicepremiera Jacka Sasina, odpowiedzialnego za przeprowadzenie fuzji.

„Ta fuzja budzi ogromne emocje bardzo wielu Polaków, dlatego, że jest strategicznie ważna. Dotyczy surowców, polityki energetycznej i tych wszystkich problemów, z którymi Polacy zmagają się chociażby w kontekście nadchodzącej zimy” – mówił poseł Robert Winnicki.

To nie może zostać potraktowane jak budowa elektrowni jądrowej, od 30 lat nieobecnej. To nie może się odbyć w taki sposób jak przekop mierzei – przekonuje polityk. Winnicki przypomniał tezy konstytucyjne Krzysztofa Bosaka, kandydata Konfederacji na prezydenta w 2020 roku. „Złoża i surowce powinny być konstytucyjnie wpisane jako polska własność narodowa”.

„Czy koncern powstały po fuzji Orlenu i PGNiG będzie odporny na przejęcie przez obcy kapitał?” – pyta Marta Czech z Korony Grzegorza Brauna.

Poseł Robert Winnicki zapowiedział zorganizowanie zespołu parlamentarnego w temacie fuzji Orlenu i PGNiG, na którym głos zabierze wielu ekspertów. Wśród zaproszonych ma być wicepremier i minister aktywów państwowych, Jacek Sasin. „Przede wszystkim wystosuje do wicepremiera Sasina. To on powinien się stawić na zespole i odpowiadać na pytania, które dzisiaj są formułowane przez Polaków”.

Winnicki zaznaczył, że zespół parlamentarny będzie opierał się na wolnej, merytorycznej debacie, którą będzie posłuchać na żywo w sieci.

Według opublikowanego we wtorek raportu bieżącego PKN Orlen, Ministerstwo Aktywów Państwowych, reprezentujące akcjonariusza, tj. Skarb Państwa, zgłosiło dodatkowy warunek przejęcia PGNiG przez PKN Orlen. MAP złożyło wniosek o zmianę treści uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orlenu.

Ministerstwo chce, żeby wprowadzić dodatkowy warunek wejścia uchwały w życie. Chodzi o niezgłoszenie przez organ koncesyjny sprzeciwu, o którym mowa w ustawie Prawo geologiczne i górnicze do skutku połączenia PKN Orlen i PGNiG w zakresie przejścia koncesji przysługujących PGNiG na Orlen, w terminie 60 dni od dokonania zgłoszenia organowi koncesyjnemu zamiaru połączenia spółek.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu ma się zająć projektem w przyszłym tygodniu, 28 września. Samo połączenie obu spółek ma zostać zarejestrowane i sfinalizowane w październiku i listopadzie 2022 roku.

Pod koniec lipca PKN Orlen i PGNiG podpisały plan połączenia spółek. Podano wówczas oficjalnie, że w zamian za jedną akcję PGNiG jego akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji Orlenu. Połączenie będzie polegało na przeniesieniu majątku PGNiG do PKN Orlen w zamian za akcje PKN Orlen przyznawane akcjonariuszom PGNiG. Wyemitowanych miałoby zostać do 534 mln nowych akcji serii F PKN Orlen, przeznaczonych dla dotychczasowych akcjonariuszy PGNiG.

Kapitalizacja rynkowa (według wycen na 28 lipca br.) wzrosłaby do około 87 mld zł, w porównaniu do 47 mld zł (PKN Orlen plus Grupa Lotos) i 34,7 mld zł (PGNiG) w lipcu br.

Jak podano, po finalizacji transakcji udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie ma wynieść około 52 proc. Udziały SP w Orlenie wynosiły do 27,52 proc., a po fuzji z Grupą Lotos wynoszą 35,66 proc. Aktualnie, 7,31 proc. udziałów posiada Nationale Nederlanden OFE, a 5,43 proc. Aviva OFE Aviva Santander. Pozostałe 51,5 proc. należy do pozostałych akcjonariuszy. Jednocześnie, udziały państwa w PGNiG wynoszą obecnie niecałe 72 proc.

Kresy.pl