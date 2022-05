„Rz”: „Poczuj wojnę z bliska” – ukraińskie firmy oferują turystom wycieczki na front

​Kanclerz Austrii Karl Nehammer poinformował, że magazyn Gazpromu w Salzburgu trafić może do innych dostawców, jeśli rosyjski koncern przestanie go napełniać - przekazał "Kronen Zeitung".

Podczas wywiadu z gazetą kanclerz Austrii zapewnił w kontekście wyrażanych obaw dot. bezpieczeństwa dostaw energii do kraju, że na razie magazyny w Austrii się "zapełniają". "I sprawimy, że np. jeśli rosyjski Gazprom nie zapełni największego magazynu, to odbierzemy go i oddamy innym dostawcom" - powiedział.

Gazprom jest w posiadaniu magazynu Haidach w Salzburgu, który jest największym tego typu obiektem w Austrii i drugim co do wielkości w Europie Środkowej. Może on pomieścić 2,8 mld metrów sześciennych gazu, co ma wedle mediów odpowiadać jednej czwartej rocznego zużycia w kraju. "Kronen Zeitung" wskazuje, że jest on teraz niemal pusty.