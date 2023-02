MON tłumaczy się ze zdjęć Błaszczaka na tle barw OUN-UPA. „Prorosyjska retoryka”

Krakowscy policjanci zatrzymali dwóch obywateli Gruzji podejrzanych o włamanie do jednego z podgórskich mieszkań. Łupem złodziei padły wówczas gotówka i kosztowności o łącznej wartości 180 tys. złotych. 55-letni Gruzin został zatrzymany w lipcu 2022 roku, natomiast jego wspólnika poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania zatrzymali niemieccy policjanci i w styczniu br. przekazali krakowskim funkcjonariuszom.

Na początku czerwca ub.r. miało miejsce włamanie do jednego z mieszkań na terenie Podgórza. Złodzieje ukradli wówczas gotówkę w wysokości 150 tys. złotych oraz warte około 30 tys. złotych ubrania i kosztowności. "Sprawą włamywaczy zajęli się policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Zgromadzone informacje oraz zabezpieczone na miejscu zdarzenia ślady pozwoliły na wytypowanie potencjalnych sprawców przestępstwa. Policjanci ustalili, że za włamaniem mogło stać dwóch obcokrajowców. Pierwszy z nich, 55-letni obywatel Gruzji, został zatrzymany przez krakowskich kryminalnych w lipcu ub.r. we Wrocławiu. Prokurator zastosował wówczas wobec niego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru" - poinformowała policja w czwartkowym komunikacie.

"Krakowscy policjanci ustalili, że za tę kradzież z włamaniem może również odpowiadać 32-letni obywatel Gruzji. Funkcjonariusze uzyskali informację, że może on przebywać na terenie Niemiec, dlatego też zwrócili się do Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze w Krakowie z wnioskiem o wydanie za podejrzanym Europejskiego Nakazu Aresztowania. W grudniu ub.r. poszukiwany mężczyzna został wylegitymowany i zatrzymany przez niemiecką Policję, a następnie w styczniu br. przetransportowany do Polski i przekazany krakowskim śledczym" - czytamy.