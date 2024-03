“Rz”: Poczta Polska planuje zwolnić minimum 5 tys. ludzi

“Rzeczpospolita” podaje, że dotarła do planów zatrudnienia Poczty Polskiej na ten rok. W firmie ma zostać zwolnionych min. 5 tys. osób.

“Po pierwszych dwóch miesiącach 2024 roku strata Poczty Polskiej mogła przebić 60 mln zł. Operator musi ratować się cięciem etatów” – informuje “Rzeczpospolita”.

Jak podkreśla dziennik, nie chodzi o zwolnienia grupowe, ale tzw. naturalną redukcję. Pracownikom mają być nieprzedłużane kończące się umowy, a w miejsce osób, które przejdą na emeryturę nie będą przyjmowani nowi pracownicy.

W sumie “redukcja” ma sięgnąć 5 tys. etatów. Według związkowców cięcia mają mieć jeszcze większy zakres.

“Kwoty mówią same za siebie. Zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego to dodatkowy koszt w wysokości blisko 550 mln zł rocznie, co odpowiada wysokości ok. 10 proc. całkowitego budżetu firmy” – brzmi fragment oświadczenia Sebastiana Mikosza – byłego prezesa LOT-u i byłego wiceprezydenta Pracodawców RP, który pełni obowiązki prezesa Poczty Polskiej.

Poczta Polska to jeden z największych pracodawców w kraju. Zatrudnia ponad 60 tys. osób.

W ub. tygodniu Sejm zdecydował, że w ciągu dwóch najbliższych lat Poczta Polska ma otrzymać ponad 2 mld zł na poczet finansowania świadczenia usług powszechnych.

Wcześniej na takie rozwiązanie zgodzić się musi Komisja Europejska. Polski rząd spodziewa się notyfikacji w sprawie pomocy publicznej na lata 2021-2025 w wysokości ponad 3,2 mld zł.

W listopadzie ub. roku KE przesłała tzw. comfort letter, potwierdzając wstępnie i nieformalnie zgodność proponowanej pomocy dla poczty z przepisami UE. Prezes UKE jednak uznał, że tylko na tej podstawie nie może wydać odpowiedniej decyzji, koniecznej do wypłacenia pomocy.

W styczniu br. “Rz” podała, że Poczta Polska wstrzymała inwestycje, rekrutacje nowych pracowników oraz podwyżki. Strata Poczty za ubiegły rok ma wynosić aż 787 mln zł.

Kresy.pl / money.pl