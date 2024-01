Rusza proaborcyjna ofensywa rządu Tuska

Premier Donald Tusk ogłosił, że jeszcze w środę do Sejmu trafi rządowy projekt, umożliwiający zakup bez recepty dzieciobójczej „pigułki dzień po” osobom od 15. roku życia, a także poselski projekt „o legalnej i bezpiecznej aborcji do 12. tygodnia”.

W środę premier Donald Tusk poinformował, że podczas wcześniejszego posiedzenia Rady Ministrów zakończono prace nad projektem ustawy w sprawie finansowania dostępu do tzw. pigułki dzień po, czyli dzieciobójczych środków wczesnoporonnych.

– Jeśli chodzi o pigułkę dzień po. Sprawa została sfinalizowana. Projekt ustawy zostanie przesłany do Sejmu – oświadczył szef centrolewicowego rządu.

Projekt ma charakter rządowy, co oznacza, że został zaaprobowany przez wszystkie partie tworzące koalicję rządzącą, w tym przez PSL i Polskę 2050. Jak czytamy, zakłada on, że dostęp do „antykoncepcji awaryjnej” będzie możliwy bez recepty. Tusk uściślił też, że pigułki wczesnoporonne mają być swobodnie dostępne dla nie tylko dla dorosłych, ale także dla młodzieży od 15. roku życia w górę.

– Dla tej grupy antykoncepcja awaryjna będzie dostępna bez recepty. Chodzi o jeden konkretny specyfik nazwany w ustawie: ella one – powiedział premier. Dodał też, że jego gabinet złoży stosowną propozycję w Sejmie jeszcze tego samego dnia.

Projekt ustawy „przywracający powszechny dostęp do antykoncepcji awaryjnej” został entuzjastycznie skomentowany przez Ministerstwo Zdrowia, które zamieściło stosowną grafikę na swoim oficjalnym profilu na platformie X.

Jednocześnie, premier Tusk zapowiedział, że w najbliższych godzinach do Sejmu trafi projekt zakładający ograniczenie ochrony życia dzieci poczętych .

– Jesteśmy gotowi do złożenia w najbliższych godzinach w Sejmie projektu o legalnej i bezpiecznej aborcji do 12. tygodnia – zadeklarował szef rządu. Sprecyzował, że będzie to projekt poselski, a nie rządowy, ponieważ nie zgodzili się na to wszyscy koalicjanci.

Przypomnijmy, że Donald Tusk już wcześniej zapowiadał, że jego rząd będzie dążył do jak najszybszego przywrócenia ogólnego dostępu do pigułek wczesnoporonnych. W 2017 roku rząd PiS wprowadził wymóg wydawania takich środków jak „ella one” wyłącznie na receptę. Należy zarazem zaznaczyć, że organizacje pro-life już parę lat temu alarmowały, że nieoficjalnie i nielegalnie rozwijany jest na dużą skalę proceder rozpowszechniania „antykoncepcji awaryjnej” wśród młodych kobiet, w tym także uczennic szkół średnich.

W połowie stycznia br. poinformowano, że minister zdrowia Izabela Leszczyna skierowała projekt w tej sprawie do procedowania Radzie Ministrów w trybie przyspieszonym, tj. z pominięciem etapu konsultacji publicznych i opiniowania.

W mediach niedawno pojawiły się nieoficjalne doniesienia, według których projekt może poprzeć część posłów PiS.

W niedawnym obszernym wywiadzie dla kilku mediów premier Donald Tusk podkreślił, że polityka rządu obierze zdecydowanie proaborcyjny kurs. „Jeśli chodzi o terminację ciąży w przypadku zagrożenia życia kobiety, sytuacja zmieni się o 180 stopni. Powinni bać się ci, którzy odmawiają takiej pomocy” – powiedział Tusk. Zapowiedział też, że Koalicja Obywatelska złoży w Sejmie projekt, mający umożliwić tzw. legalną aborcję do 12. tygodnia ciąży. Według niego, zabijanie dzieci poczętych będzie możliwe pod „pewnymi warunkami”, ale przyznał, że „generalnie chodzi o legalną i bezpieczną aborcję do 12. tygodnia”. Dodał, że projektu rządowego nie będzie, ponieważ nie zdołał przekonać do poparcia proaborcyjnych zmian liderów PSL i Polski 2050. „Jeśli nie znajdzie się większość w Sejmie, to poszukamy innej drogi, na przykład drogą rozporządzeń” – przyznał.

PAP / Kresy.pl