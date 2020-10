Wszczęto śledztwo ws. pobicia księdza przez uczestnika marszu zwolenników aborcji [+VIDEO]

Ruszyło śledztwo w sprawie pobicia księdza przez jednego z uczestników marszu przeciwników wyroku TK w sprawie aborcji w Myśliborzu w Zachodniopomorskiem.

O pobiciu księdza w Myśliborzu jako pierwszy informował we wtorek szczeciński radny PiS Dariusz Matecki. Według niego pobitym był ksiądz wikary z parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu. Następnego dnia Matecki zamieścił w sieci nagranie pokazujące moment uderzenia księdza. Widać na nim grupę manifestantów przechodzącą przez teren stacji benzynowej. W pewnym momencie jedna z obecnych na stacji osób uderzyła inną w twarz. „Ale to jest ksiądz, spokojnie” – słychać głos jednej z osób. „To jest najlepsze, że to jest ksiądz” – komentowała inna osoba obecna na miejscu zdarzenia.

Mam już nagranie z pobicia księdza w #Myślibórz, ustaliliśmy dane personalne księdza i zaoferujemy pomoc prawną, aby doprowadzić do skazania bandytów. https://t.co/8nAx93pBCn pic.twitter.com/tFU2zHA1iA — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) October 28, 2020

Odnosząc się do wątpiącego w tonie artykułu szczecińskiego wydania Gazety Wyborczej na ten temat Matecki dodawał: „Pięć godzin temu lokalna szczujnia @GW_Szczecin podważała informacje o pobiciu księdza. Szczujnio, zachęcam do opublikowania filmu”.

Jak wynika z doniesień TVP Info i portalu wPolityce.pl, do pobicia księdza doszło w sobotę, a nagranie opublikowane przez Mateckiego nie pokazuje całości incydentu. Według TVP Info ksiądz został poproszony przez pracownika stacji o zwrócenie uwagi aborcjonistom, by nie palili na stacji paliw świec i zniczy, ponieważ stanowi to niebezpieczeństwo. Rozjuszyło to jedną z tych osób, która uderzyła księdza w twarz, co znalazło się na nagraniu, a także w brzuch. Gdy napastnik dowiedział się, że ma do czynienia z osobą duchowną, zaczął zachowywać się jeszcze agresywniej. Ksiądz schronił się w pomieszczeniu stacji, lecz aborcjonista dopadł go tam i uderzał w twarz i głowę. Wobec duchownego używał też słów wulgarnych.

Jak dowiedziało się wPolityce.pl, zostało już wszczęte śledztwo w kierunku spowodowania obrażeń ciała u pokrzywdzonego, znieważenia go, zmuszenia do określonego zachowania oraz w kierunku stosowania przemocy z powodu przynależności wyznaniowej. Agresor pozostaje na wolności, ale jego ujęcie ma być tylko kwestią czasu.

Film opublikowany przez radnego Mateckiego jest fragmentem nagrania, które ukazało się na facebookowym profilu Nad Myślą.

