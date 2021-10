Rosjanie muszą jechać do Warszawy, by uzyskać wizę do USA

Rosjanie, którzy chcieliby uzyskać wizę imigracyjną do USA, muszą udać się w tym celu do ambasady amerykańskiej w Warszawie, ponieważ ta usługa nie jest już dostępna w Rosji – potwierdził w niedzielę Departament Stanu USA. Rzeczniczka resortu dyplomacji Rosji Maria Zacharowa potępiła tę decyzję.

Na stronie Departamentu Stanu USA dodano Rosję do listy państw, w których „Stany Zjednoczone nie mają przedstawicielstwa konsularnego lub w których sytuacja polityczna bądź dotycząca bezpieczeństwa jest na tyle niepewna, że ograniczony personel konsularny nie jest uprawniony do rozpatrywania wniosków wizowych”. Na liście znajdują się m.in. Kuba, Iran, Syria, Jemen i Wenezuela. Rzecznik amerykańskiego resortu spraw zagranicznych Ned Price oświadczył, że „decyzja rosyjskiego rządu o zakazie zatrudniania przez Stany Zjednoczone” pracowników rosyjskich lub z krajów trzecich „poważnie wpływa” na ich „zdolność do świadczenia usług konsularnych” – podał The Moscow Times.

Do sprawy odniosła się rzeczniczka MSZ Rosji. „Amerykańscy dyplomaci od dawna 'niszczą’ system usług konsularnych w Rosji, zamieniając rutynową procedurę techniczną w prawdziwe piekło” – napisała w mediach społecznościowych Maria Zacharowa, cytowana przez portal France 24.

„Niezwykle ograniczona liczba pracowników konsularnych w Rosji nie pozwala nam obecnie na zagwarantowanie obywatelom USA rutynowych usług wizowych lub wsparcia” – powiedział Price.

„Zdajemy sobie sprawę, że jest to znacząca zmiana dla osób ubiegających się o wizę” – dodał. Przestrzegł, by Rosjanie nie jechali do Warszawy przed zarezerwowaniem wizyty w tamtejszej ambasadzie.

Ambasada USA w Moskwie będzie rozpatrywać tylko „wizy dyplomatyczne lub oficjalne”.

