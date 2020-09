Rosjanie modernizują bazę morską w Bałtyjsku, głównie dla dużych okrętów z rakietami manewrującymi

Rosyjska marynarka wojenna modernizuje swoją bazę morską w Bałtyjsku – podaje „Izwietija”. Zaznacza, że po zakończeniu prac będą mogły z niej operować duże okręty wojenne uzbrojone w rakietowe pociski manewrujące.

Jak pisze w piątek rosyjska gazeta „Izwiestija”, marynarka wojenna Rosji modernizuje swoją bazę morską w Bałtyjsku. Naprawiono już nadbrzeża, wymieniono systemy komunikacji i zbudowano część potrzebnej infrastruktury.

Gazeta zaznacza, że po zakończeniu prac, główna baza Floty Bałtyckiej będzie mogła przyjmować duże okręty wojenne, przede wszystkim przenoszące rakietowe pociski manewrujące, tj. korwety, fregaty czy niszczyciele. Wymienia się tu m.in. nowoczesne korwety projektu 20385 o obniżonej wykrywalności, wyposażone w rakiety manewrujące Kalibr oraz fregaty projektu 22350 (klasy Admirał Gorszkow), przenoszące pociski hipersoniczne „Cyrkon”.

Zdaniem rosyjskich ekspertów, w razie konieczności może to pozwolić na zgrupowanie w strategicznie ważnym regionie poważnego zgrupowania okrętów ze znaczącą siłą ognia.

Według informacji strony rosyjskiej, pierwszy etap prac w bazie w Bałtijsku ma zakończyć się do końca tego roku. W 2021 ma zostać ukończona niezbędna infrastruktura, m.in. magazynowa, serwisowa i remontowa. Łączna długość naprawionych nadbrzeży wynosi 3 km. Prace modernizacyjne mają zmniejszyć zależność od warunków hydrometeorologicznych oraz zwiększyć bezpieczeństwo cumujących tam jednostek.

W rozmowie z „Izwietija” pułkownik Władimir Anochin, ekspert ds. geopolityki zaznaczył, że Rosja od dawna wzmacnia swoją flotę na Bałtyku i balans sił już przechylił się na jej korzyść. „Będziemy mieć jeszcze jedną pełnowartościową morską bazę wojenną, na którą przez długie lata nie zwracano uwagi. To oznacza, że pojawia się u nas możliwość przybliżenia naszych sił uderzeniowych do granic NATO. Ponadto, tworzone są warunki do zapewnienia marynarce wojennej wszelkiego co niezbędne dla efektywnych uderzeń na cele morskie i naziemne” – twierdzi rosyjski ekspert.

Dodaje, że modernizowanie lądowej infrastruktury floty ma dziś duże znaczenie. Przywołuje też jako przykład niedawne wysłanie w rejon Krymu zachodnich samolotów B-52. „To pokazuje, że ci faceci działają na poważnie. Musimy odnosić się do tego adekwatnie”.

Bałtyjsk to główna baza morska rosyjskiej Floty Bałtyckiej wraz ze Stocznią Remontową, a zarazem największa rosyjska baza morska na Bałtyku.

iz.ru / Kresy.pl