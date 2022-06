Rosja zmniejsza dostawy gazu do Włoch

Włoski koncern Eni otrzymał informację, że rosyjski Gazprom o 15 procent zmniejszy dostawy gazu. Przyczyny nie podano.

W środę włoski koncern Eni poinformował, że otrzymał informację o zmniejszeniu przepływów od swojego rosyjskiego dostawcy, Gazpromu. Nie podano przy tym przyczyn takiej decyzji. Władze koncernu podkreśliły, że będą monitorować sytuację.

Rzecznik Eni w rozmowie z agencją Ansa powiedział, że według informacji Gazpromu, dostawy gazu zostają ograniczone o 15 proc.

W poniedziałek rosyjski „Kommiersant” poinformował, że Gazprom o 40 proc. zmniejszy ilość gazu przepompowywanego do Niemiec gazociągiem Nord Stream. Tłumaczono to brakiem komponentu do jego naprawy, czyli jednej z turbin Siemens Energy, która była konserwowana w Kanadzie. Z powodu sankcji, nie może ona zostać do Rosji. Gazprom obwinia Siemensa o nietrzymanie się terminów. Ponadto, sankcje te uniemożliwiają EuRoPol GAZ transportowanie gazu gazociągiem jamalskim, stąd Niemcy odbierają surowiec wyłącznie przez Nord Stream.

Dodajmy, że niemieckie firmy energetyczne Uniper i RWE zapłaciły za rosyjski gaz zgodnie z oczekiwaniami Rosjan, czyli w rublach. Również włoski koncern koncern Eni wyraził na to zgodę.

We wtorek szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, podczas wizyty w Izraelu rozmawiała o zacieśnieniu współpracy energetycznej. Dotyczy to m.in. przesyłania gazu rurociągiem do Egiptu, gdzie będzie on skraplany i transportowany do Europy statkami. Komentatorzy uważają, że ta decyzja mogła sprowokować Rosjan do działań, celem zwiększenia ceny surowca.

Przypomnijmy, że Rosja odcięła od dostaw gazu wszystkich, którzy nie zgodzili się na płacenie rublami. Kraje, które nadal otrzymują gaz z Rosji, pracują w nowym systemie, który działa zgodnie z dekretem prezydenta Rosji Władimira Putina.

Informowaliśmy, że Gazprom Export zapowiedział wstrzymanie od 1 czerwca dostaw gazu ziemnego dla dwóch firm – duńskiego koncernu Ørsted oraz firmy Shell Energy Europe Limited dostarczającej gaz do Niemiec. Oba podmioty odmówiły dokonywania płatności w rublach. Wcześniej zapowiedziano zakręcenie kurka z gazem odbiorcy w Holandii.

Zgodnie z żądaniami Rosji, płatności za eksportowany przez nią gaz państwa oficjalnie uznane przez nią za nieprzyjazne (do takich zostały zaliczone wszystkie państwa UE) mają być realizowane w rublach rosyjskich. Za odmowę spełnienia tego warunku Gazprom wstrzymał wcześniej dostawy surowca dla Polski, Bułgarii i Finlandii. Później odcięto też dostawy do Holandii i Danii. Wiele krajów zaznacza, że bez rosyjskiego gazu nie będzie w stanie funkcjonować.

rmf24.pl / Kresy.pl