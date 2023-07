Rosja twierdzi, że masowo produkuje pociski Kinżał

Pociski hipersoniczne Kinżał są obecnie produkowane masowo ilości niezbędnej dla celów wojny – poinformował w poniedziałek pierwszy zastępca dyrektora generalnego Rostec Władimir Artiakow w wywiadzie dla kanału telewizyjnego Rossija24.

Jak przekazała w poniedziałek rosyjska państwa agencja prasowa TASS, pociski hipersoniczne Kinżał są obecnie produkowane masowo ilości niezbędnej dla celów wojny – poinformował w poniedziałek pierwszy zastępca dyrektora generalnego Rostec Władimir Artiakow w wywiadzie dla kanału telewizyjnego Rossija24.

„Dzisiaj prowadzimy masową produkcję Kinżałów. Jeśli wcześniej produkowaliśmy go w pewnym zakresie w celu dalszej modernizacji i dokończenia prac badawczo-rozwojowych, to dziś weszliśmy w solidną serię” – powiedział.

„Zestrzelenie rosyjskich pocisków Kinżał jest niemożliwe, oświadczenia Kijowa o przechwytywaniu pocisków przez kompleks Patriot są tylko dziełem propagandowym” – dodał Artiakow.

„Faktem jest, że system Kinżał zawiera takie technologie, że dzisiaj jest to faktycznie niemożliwe do pokonania z punktu widzenia zatrzymania ruchu tego pocisku do celu” – powiedział.

Dowództwo ukraińskich sił powietrznych podało, że podczas jednego z rosyjskich nalotów zestrzelono prawie 30 pocisków rakietowych i dronów różnych typów. W opublikowanym raporcie podano m.in., że zestrzelono 6 „rakiet aerobalistycznych” Kinżał, przez Rosjan określanych jako pociski rakietowe typu hipersonicznego.

Ponadto, ukraińska obrona powietrzna miała strącić: 9 rakiet manewrujących Kalibr, 3 rakiety balistyczne lub przeciwlotnicze, ale użyte do ataku na cele naziemne (później podano, że zapewne były to rakiety Iskander), 6 dronów-kamikadze Shahed-136/131 oraz 3 bezzałogowce inne typu, m.in. Orłan.

Przypomnijmy, że na początku maja ukraińska obrona powietrzna zdołała po raz pierwszy zestrzelić rakietę Kinżał. Dokonano tego dzięki użyciu dostarczonych z Zachodu systemów obrony powietrznej Patriot. Ukraińcy mocno to akcentowali, przypominając, że według Moskwy to rakiety nie do zatrzymania. Później stacja CNN podała, powołując się na swoje źródła, że Rosja próbowała zniszczyć zlokalizowany system obrony powietrznej Patriot z użyciem pocisku hipersonicznego Kinżał, który jednak został przechwycony przez Patrioty.

Kresy.pl/TASS