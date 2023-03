Słowacja będzie naprawiać haubice PzH 2000 dla Ukrainy

Zatrudnienie pracowników z Ukrainy w firmach rośnie. Niemal co drugi przedsiębiorca ma w swojej załodze kadrę z Ukrainy - podał we wtorek Dziennik Gazeta Prawna, powołując się na najnowszy "Barometr Polskiego Rynku Pracy" firmy Personnel Service, specjalizującej się w ściąganiu cudzoziemców do pracy w Polsce i promowaniu imigracji zarobkowej. To wzrost o 7 pp. w porównaniu do edycji badania z listopada 2022 r. i o 15 pp. rok do roku.

Z badania wynika, że 58 proc. pracowników z Ukrainy pracuje w dużych firmach, w porównaniu do 54 proc. średnich firm i 34 proc. małych.