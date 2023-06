Dziś nie ma nawet „kruchych podstaw” do rozmów z Ukrainą – powiedział w niedzielę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

„Dzisiaj nie ma warunków wstępnych do porozumień. Co więcej, dziś nie ma podstaw, nawet kruchych, do budowania jakiegokolwiek dialogu. Widzimy: najpierw, reżim nie chce, później, nie jest gotowy, następnie, nie pozwalają na to jego opiekunowie” – powiedział Pieskow w rozmowie w programie Moskwa. Kreml. Putin, którego fragment opublikował Paweł Zarubin na swoim kanale Telegram.

Jak zaznaczył rzecznik prasowy Kremla, „dlatego teraz nie ma warunków wstępnych do negocjacji”.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz oświadczył w sobotę, że w najbliższym czasie planuje telefoniczną rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, aby nakłonić go do wycofania rosyjskich wojsk z Ukrainy.

Niemiecki kanclerz wypowiadał się na zjeździe niemieckiego kościoła protestanckiego w Norymberdze. Przypomniał, że w przeszłości rozmawiał telefonicznie z Putinem – podaje agencja Reuters. „Planuję zrobić to ponownie wkrótce” – powiedział Scholz.

Jak dodał, „nierozsądne jest zmuszanie Ukrainy do zatwierdzenia i zaakceptowania inwazji, której dokonał Putin, i tego, aby części Ukrainy stały się tak po prostu rosyjskie”.

Scholz zadeklarował, że będzie pracował nad tym, aby NATO nie zostało wciągnięte w wojnę.

Z kolei rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał agencji informacyjnej TASS, że obecnie Putin nie planuje żadnych rozmów ze Scholzem.

Pod koniec maja br. Olaf Scholz wyraził gotowość do wznowienia kontaktu z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem, „ale kiedy nadejdzie odpowiedni moment”.

„Minęło trochę czasu od mojej ostatniej rozmowy telefonicznej. Ale kiedy nadejdzie odpowiedni moment, zamierzam ponownie porozmawiać z Putinem” – oświadczył wówczas Scholz.

W grudniu ubiegłego roku niemiecki kanclerz mówił, że po zakończeniu wojny na Ukrainie współpraca z Rosją będzie znowu możliwa.

Informowaliśmy też, że według kanclerza Niemiec, Olafa Scholza, powrót do „porządku pokojowego” z Rosją sprzed wojny na Ukrainie jest możliwy, o ile Moskwa zrezygnuje z agresywnej postawy względem sąsiadów.

Kresy.pl/TASS