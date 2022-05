MSZ Rosji: Zareagujemy, jeśli NATO zbliży swoje siły nuklearne do naszej granicy

Byliśmy głęboko zaniepokojeni obrazami izraelskiej policji wdzierającej się w procesję pogrzebową palestyńsko-amerykańskiej dziennikarki Szirin Abu Akleh. Każda rodzina powinna mieć możliwość godnego i nieskrępowanego pochowania swoich bliskich - napisał Blinken w piątek na Twitterze.

We were deeply troubled by the images of Israeli police intruding into the funeral procession of Palestinian American Shireen Abu Akleh. Every family deserves to lay their loved ones to rest in a dignified and unimpeded manner.