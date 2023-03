Rosja intensyfikuje działania przy rurociągach w rejonie Norwegii

Norweskie Siły Zbrojne udostępniły amerykańskiej stacji NBC News nagrania wideo, które mają pokazywać rosnące zagrożenie ze strony Rosji w rejonie sieci podmorskich rurociągów. Norwegia ogłosiła, że zwiększa liczbę patroli morskich w tych strefach.

Nagrania przekazane przez Królewskie Norweskie Siły Powietrze uchwyciły, jak Norwegowie śledzą rosyjskie okręty podwodne, operujące w pobliżu „labiryntu podwodnych rurociągów”, przez które do Europy tłoczony jest gaz i gdzie biegną kable telekomunikacyjne, łączące Europę z Ameryką.

Przeczytaj: Norwegia obawia się, że Rosja będzie szpiegować norweską infrastrukturę naftowo-gazową

Na nagraniach widać m.in. peryskop okrętu podwodnego, a także ujęcia najnowszych jednostek klasy Jasień i Borei, zdolnych do przenoszenia rakiet nuklearnych. Widoczne są też samoloty obserwacyjne T-142 i Ił II-38. Zdaniem norweskich oficerów, rosyjskie jednostki prowadzą rozpoznanie sieci rurociągów.

