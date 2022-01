Jeden z dwóch arktycznych światłowodów Svalbard-Norwegia przerwany

Ponad 200 osób mogło zginąć w pogromach do jakich doszło w północno-zachodniej Nigerii. Bandyci atakowali wsie na motorach.

Około trzystu mężczyzn uzbrojonych w broń palną wjechało we wtorek do ośmiu wsi w rejonie Anka w prowincji Zamfara. Strzelali do ich mieszkańców. Ataki były kontynuowane w środę i czwartek, gdy napadniętych zostało łącznie 10 wsi w rejonach Anka i Bukkuyum. Napastnicy mordowali mieszkańców, rabowali ich dobytek oraz palili domostwa, jak zrelacjonował portal telewizji Al Jazeera.

Strzelali do wszystkich "w polu widzenia", jak powiedział Babandi Hamidu mieszkaniec jednej z zaatakowanych wiosek Kurfa Danya. Stwierdził on, że w 10 wioskach zaatakowanych przez bandytów w środę i czwartek znaleziono już 140 ofiar. Poszukiwania kolejnych ciał trwają. Rzecznik Ministerstwa do Spraw Humanistarnych twierdzi jednak, że ofiar ataków jest ponad 200.