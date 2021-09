Rosja chce wzmocnić potencjał militarny Tadżykistanu ze względu na niebezpieczeństwa płynące z Afganistanu

W związku z sytuacją w Afganistanie Rosja zamierza wzmacniać potencjał militarny Tadżykistanu zarówno na płaszczyźnie bilateralnej, jak i w ramach Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym – powiedział w poniedziałek rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Andriej Rudenko.

„Jesteśmy nastawieni na dalsze wzmacnianie potencjału militarnego Tadżykistanu zarówno w ramach OUBZ, jak i na zasadach dwustronnych. Działająca tam 201. rosyjska baza wojskowa ma wszystkie niezbędne zdolności, aby odeprzeć wszelkie możliwe zagrożenia, które mogą emanować z terytorium Afganistanu” – powiedział wiceminister spraw zagranicznych podczas konferencji, w odpowiedzi na pytanie TASS.

Rosja bierze pod uwagę ryzyko związane z Afganistanem, powiedział Rudenko. „Przede wszystkim dotyczy to krajów OUBZ, które są przy granicy, w szczególności Tadżykistanu. Całkiem niedawno na terytorium Tadżykistanu odbywały się ćwiczenia i dołączyły do ​​nich również siły zbrojne Uzbekistanu. To dobitnie pokazuje, że jest to sprawa rozumienia wspólnych wyzwań, które istnieją i potrzeby reagowania na nie, a nie kwestii członkostwa w organizacjach” – podkreślił wysoki rangą rosyjski dyplomata.

Organizowaną w stolicy Uzbekistanu konferencję zorganizował Instytut Studiów Strategicznych i Międzyregionalnych przy Prezydencie Republiki Uzbekistanu oraz międzynarodowy klub dyskusyjny Valdai.

Jak informowaliśmy, Rosja wysłała do Tadżykistanu 12 pojazdów opancerzonych i szereg sprzętu wojskowego, poinformowało w sobotę jej ministerstwo obrony. Rosjanie wysyłają sprzęt wojskowy do swojego środkowoazjatyckiego sojusznika ze względu na sytuację w Afganistanie. Rosja jest zaniepokojona potencjałem rozszerzenia niestabilności w regionie i możliwością infiltracji przez islamskich bojowników Azji Środkowej.

„W obliczu rosnącej niestabilności w pobliżu południowej granicy Tadżykistanu pracujemy razem, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym państwom” – powiedział generał dywizji Jewgienij Cindjajkin w oświadczeniu ministerstwa obrony.

Transfer sprzętu, który obejmuje również sprzęt do walki w zwarciu i sprzęt ochronny, zmodernizuje i znacznie wzmocni zdolności wojskowe Tadżykistanu, poinformowało ministerstwo. Granica Tadżykistanu z Afganistanem rozciąga się na długości 1344 km, a jej większość jest górzysta i trudna do kontrolowania.

W sierpniu szef rosyjskiego Sztabu Generalnego Walerij Gierasimow poinformował, że Rosja zwiększyła dostawy broni do krajów Azji Środkowej, aby pomóc im odeprzeć potencjalne zagrożenia terrorystyczne.

„W celu właściwej reakcji na pogarszanie się sytuacji w regionie oraz prowadzenia działań mających na celu odparcie zagrożeń terrorystycznych na terytorium Uzbekistanu i Tadżykistanu mają się odbyć wspólne ćwiczenia. Dodatkowe dostawy broni i sprzętu wojskowego został zorganizowany w ramach pomocy wojskowo-technicznej” – powiedział Gierasimow na spotkaniu ze swoim uzbeckim odpowiednikiem Szuchratem Chalmuchamedowem. Gierasimow poinformował, że Rosja udziela pomocy metodologicznej w modernizacji sił zbrojnych Uzbekistanu i szkoleniu uzbeckiego personelu wojskowego w swoich akademiach wojskowych.

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu poinformował, że rosyjskie bazy wojskowe w Tadżykistanie i Kirgistanie będą wykorzystywane do ochrony granic państw członkowskich Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym na wypadek bezpośredniej agresji z Afganistanu.

„Nasza baza w Tadżykistanie jest wystarczająco potężna i silna. Oczywiście w razie potrzeby będzie zaangażowana w ochronę granic OUBZ na wypadek bezpośredniej agresji. To samo dotyczy naszej bazy w Kirgistanie – powiedział szef ministerstwa na spotkaniu ze środowiskiem naukowym syberyjskiego oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w odpowiedzi na pytanie o środki podejmowane w celu odparcia zagrożeń płynących z Afganistanu.

Kresy.pl/Tass