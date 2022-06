Ukraińcy korzystają już z „afgańskich” śmigłowców Mi-17 [+VIDEO]

Siły Zbrojne Ukrainy rozpoczęły eksploatację rosyjskich śmigłowców Mi-17, które zostały przeniesione ze Stanów Zjednoczonych. Śmigłowce wcześniej były przeznaczone dla Afganistanu.

Nagrania personelu z nowym śmigłowcem Ukrainy zostały opublikowane przez służbę prasową Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy. Stany Zjednoczone dostarczyły Ukrainie sprzęt lotniczy należący wcześniej lub przydzielony do afgańskich sił powietrznych, których już nie istnieją.

W w połowie maja reporter „Foreign Policy”, Jack Detsch zamieścił na Twitterze wpis z informacją, że Departament Stanu USA dostarczył na Ukrainę trzy śmigłowce Mi-17. To pierwsza partia tych maszyn z łącznie 11 śmigłowców Mi-8 / Mi-17, przekazywanych w ramach pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy, wartego 800 mln dol.

NEW: Ukraine has received three more Mi-17 Soviet era helicopters, and they have already flown missions: senior U.S. defense official

The U.S. has also sent more than 60 percent of 209,000 rounds of 155m promised to Ukraine

— Jack Detsch (@JackDetsch) May 16, 2022