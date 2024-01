RMF: będą ograniczenia ilościowe na niektóre ukraińskie artykuły rolne w umowie UE-Ukraina, ale nie na zboże

Amerykańska ambasador poinformowała, że inspektorzy reprezentują resorty spraw zagranicznych, obrony, a także Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID). "W Kijowie spotkają się z przedstawicielami rządu Ukrainy oraz innymi miejscowymi partnerami" - poinformowała na platformie X.

Pleased to welcome back to Kyiv three Inspectors General from the Departments of Defense, State, and USAID: @DOD_IG, @StateOIG and @USAID_OIG. Their meetings with implementers, partners, & the Ukrainian government support oversight & accountability for U.S. assistance to Ukraine. pic.twitter.com/etejesazIA