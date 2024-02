Viktor Orban spotkał się z protestującymi w Brukseli rolnikami [+VIDEO]

W środę premier Węgier Viktor Orbán po przybyciu do Brukseli spotkał się z protestującymi w centrum miasta rolnikami.

31 stycznia premier Węgier Viktor Orbán po przybyciu do Brukseli spotkał się z protestującymi w centrum miasta rolnikami, podczas dyskusji podkreślił potrzebę, aby europejscy przywódcy znacznie bardziej zwracali uwagę na głos obywateli.

Zwracając się do belgijskich dziennikarzy premier stwierdził, że Europa potrzebuje nowych przywódców i nowej elity. Podkreślił, że obawy zwykłych ludzi, czy to związane z migracją, czy wojną na Ukrainie, nie są traktowane poważnie. Premier wyraził zaniepokojenie brakiem należytego poszanowania rolnictwa jako kluczowego elementu gospodarki w ramach Unii Europejskiej. Skrytykował niekorzystne regulacje obowiązujące w kilku krajach, utrudniające sytuację rolników.

Orbán zwrócił uwagę na łagodniejsze przepisy nałożone na ukraińskie rolnictwo. Podkreślił, że bezpośrednimi ofiarami są Węgry, Polska i Słowacja, które mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie Ukrainy. Ostrzegł jednak, że niebezpieczeństwo i straty ostatecznie dotrą do wewnętrznych części Europy, w tym do Brukseli, Francji i Hiszpanii.

Premier zamieścił w serwisie X film ze swojej wizyty u protestujących rolników.

Na nagraniu wideo i w swoich oświadczeniach prasowych przekonywał, że „Bruksela nie traktuje poważnie głosu Europejczyków”.

Back in #Brussels. We will stand up for the voice of the people! Even if the bureaucrats in Brussels blackmail us. #FarmerProtests pic.twitter.com/9Zws6ek9Hc

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 31, 2024