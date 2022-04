Ukraińska armia doszła do granicy z Białorusią

Ukraina odzyskała kontrolę nad odcinkiem granicy państwowej z Białorusią na odcinku na północ od Kijowa – poinformował w niedzielę ukraiński Sztab Generalny.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował w niedzielę o odzyskaniu kontroli nad okolicami miasta Prypeć, leżącego tuż przy elektrowni atomowej w Czarnobylu, oraz nad tamtejszym odcinkiem granicy z Białorusią. „Dziś, 3 kwietnia, oddziały wojsk desantowo-szturmowych Sił Zbrojnych Ukrainy przejęły kontrolę nad rejonem miasta Prypeć i obszarem granicy państwowej Ukrainy z Republiką Białorusi” – napisano na twitterowym koncie ukraińskiego Sztabu Generalnego.

Today, April 3, units of the Assault Troops of the Armed Forces of Ukraine took control of the area of ​​the city of Pripyat and the area of ​​the State Border of Ukraine with the Republic of Belarus

Read more: https://t.co/aAPGNpAdwc pic.twitter.com/AlXflniPm1

— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) April 3, 2022