Kontrole ukraińskiego zboża w bałtyckich portach zamiast na polskiej granicy? Nausėda: Morawiecki popiera

Premier Mateusz Morawiecki pozytywnie ocenia pomysł przeniesienia kontroli ukraińskich produktów rolnych z granicy polsko-ukraińskiej do portów Morza Bałtyckiego – oświadczył w piątek prezydent Litwy Gitanas Nausėda.

W czwartek szef polskiego rządu spotkał się w Suwałkach z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. Litewski prezydent przekazał, że Morawiecki pozytywnie ocenia pomysł przeniesienia kontroli ukraińskiego zboża z granicy polsko-ukraińskiej do portów Morza Bałtyckiego. „Reakcja polskiego premiera była bardzo pozytywna” – oświadczył, cytowany przez portal lrt.lt.

„To napawało optymizmem i myślę, że teraz nasze ministerstwa muszą ściśle współpracować z polskimi władzami, aby kontynuować działania w tej kwestii i starać się jak najszybciej wprowadzić zmiany” – dodał.

Jego zdaniem, należy zrobić wszystko, „aby alternatywne dostawy zboża przez terytorium Polski do portów bałtyckich były jak najbardziej skoordynowane i sprawne”.

Słowa litewskiego prezydenta wywołały falę komentarzy w sieci. „Premier Morawiecki pozytywnie ocenia pomysł przeniesienia kontroli ukraińskich prod. rolnych z granicy do portów Morza Bałtyckiego. Z tego co wiem, eksporterów nie zaproszono do konsultacji, a to oni będą za to odpowiedzialni” – zwracał uwagę Mirosław Marciniak, niezależny analityk rynku zbóż z Info Grain.

„Generalnie ma być tranzyt przez nasze porty, ale na jakich zasadach? Co z eksportem polskich zbóż?” – dodał, odpowiadając na pytanie jednego z użytkowników Twittera, „co to oznacza w praktyce?”.

„Nasze porty i kolej z gumy nie są. Więc więcej przeładunków ukraińskich zbóż przez polskie port = mniej eksportu polskiego ziarna” – podkreślił.

W mediach społecznościowych pojawiły się też obawy, że ukraińskie zboże po drodze będzie „znikać”.

lrt.lt / Kresy.pl