„To nie czas na wojnę” – Premier Indii do Putina

To nie czas na wojnę – powiedział w piątek premier Indii Narendra Modi w rozmowie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Słowa padły podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) w Samarkandzie w Uzbekistanie.

Premier Indii i prezydent Rosji spotkali się osobiście po raz pierwszy od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. „To nie czas na wojnę” – oświadczył Modi. Putin odpowiedział, że rozumie obawy Modiego dotyczące wojny na Ukrainie. „Znam twoje stanowisko w sprawie konfliktu na Ukrainie i znam twoje obawy. Chcemy, aby to wszystko jak najszybciej się skończyło” – stwierdził, cytowany przez agencję Reuters.

Indyjski premier podkreślił, że bezpieczeństwo żywności, nawozów i paliw jest obecnie jednymi z głównych problemów świata.

„Nasza wymiana handlowa rośnie dzięki waszym dodatkowym dostawom rosyjskich nawozów na rynki indyjskie, które wzrosły ponad ośmiokrotnie. Mam nadzieję, że będzie to ogromna pomoc dla sektora rolnego Indii” – powiedział Modi.

Indyjskie media podają, że Narendra Modi zaznaczył w rozmowie, jak bardzo ważne są „demokracja, dyplomacja i dialog”.

„I know about your concerns”, Russian President Putin tells PM Modi on Ukraine conflict on sidelines of SCO summit pic.twitter.com/krpR59uf4x

— Sidhant Sibal (@sidhant) September 16, 2022