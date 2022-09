Litwa wyremontuje ukraińskie armatohaubice PzH 2000 [+FOTO]

Ukraińskie samobieżne haubice PzH 2000 zostały wysłane na Litwę – poinformowało w piątek litewskie ministerstwo obrony.

Ministerstwo obrony Litwy opublikowało na Twitterze zdjęcie transporterów opancerzonych M113, które są już w drodze na Ukrainę. Podczas gdy ten sprzęt jest w drodze, uszkodzone w bitwach ukraińskie samobieżne haubice PzH 2000 zostały wysyłane do naprawy na Litwę.

„Wsparcie wojskowe Litwy dla Ukrainy trwa. Haubice z uszkodzeniami bojowymi zmierzają na Litwę, gdzie zorganizujemy ich naprawę. W tym samym czasie nasze transportery opancerzone M113 kontynuują podróż na pole bitwy na Ukrainie” – czytamy w komunikacie.

🇱🇹Lithuania’s military support to 🇺🇦Ukraine continues. Howitzers with battlefield injuries are on their way to Lithuania, where we will organise their repair. At the same time, our M113 armoured personnel carriers continue their journey to the battlefield in🇺🇦. Разом до перемоги! pic.twitter.com/c93xCxMdJR

— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) September 16, 2022