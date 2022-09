Szczyt w Samarkandzie – Putin musiał czekać na prezydenta Kirgistanu [+VIDEO]

Podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy prezydent Rosji, Władimir Putin, musiał na stojąco czekać na przybycie prezydenta Kirgistanu. Media zwróciły uwagę także na inne sytuacje z udziałem rosyjskiego przywódcy.

W czwartek w Samarkandzie w Uzbekistanie rozpoczął się szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy, z udziałem m.in. prezydenta Rosji, Władimira Putina i przywódcy Chin, Xi Jinpinga. Jak pisaliśmy, obaj przywódcy spotkali się przy tej okazji, a prezydent Chin nazwał Putina swoim „starym przyjacielem”.

Poza kwestiami ściśle merytorycznymi, uwagę mediów skupił Władimir Putin i jego zachowanie na szczycie, a także kilka sytuacji z jego udziałem. Już na początku jego wizyty w Uzbekistanie zwrócono uwagę, że rosyjski prezydent ogranicza do minimum kontakt z witającymi go dygnitarzami. Przez cały czas zachowywał też dystans – do tego stopnia, że gdy na lotnisku witali go przedstawiciele władz, nikomu nie podał ręki. Nie było też zwyczajowego wręczania bukietu. Putin udał się prosto do podstawionej limuzyny.

#Russia Vladimir Putin arrived in Uzbekistan for the SCO summit. He keeps a distance and doesn’t shake hands. Is that because he is scared of getting diseases? pic.twitter.com/bEYm8muwAH — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) September 15, 2022

Przypomnijmy, że już od pewnego czasu Putin podczas różnych oficjalnych spotkań zachowuje duży dystans od swoich rozmówców. Dotyczy to także spotkań z głowami innych państw, np. z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Nie jest to jednak regułą, gdyż materiały z części spotkań, np. z ministrem obrony Siergiejem Szojgu, pokazują, że nie zawsze ten dystans jest zachowywany. Takie zachowanie u Putina zaczęło być wyraźniej widoczne podczas pandemii COVID-19. Również teraz, jak spekulują media i komentatorzy, ma to wynikać z obawy przed infekcją. Jednocześnie, podczas spotkania w Samarkandzie, Putin dość swobodnie witał się z innymi przywódcami, w tym z Xi Jinpingiem czy prezydentem Iranu, Ebrahimem Raisim.

Media zwróciły też uwagę na sytuację, do której doszło na samym początku spotkania prezydenta Rosji z prezydentem Kirgistanu, Sadyrem Dżaparowem. Gdy przybył na miejsce, okazało się, że Dżaparowa jeszcze nie ma. Przez kilkadziesiąt sekund Putin musiał stać koło pustych foteli, czekając na spóźniającego się kirgiskiego przywódcę.

Podczas szczytu w Samarkandzie Putin ma spotkać się także m.in. z prezydentem Iranu Ebrahimem Raisim, premierem Indii Narendrą Modim czy tureckim prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem.

Przypomnijmy, że prezydent Federacji Rosyjskiej w trakcie spotkania z przywódcą Chin skrytykował państwa, które próbują „stworzyć jednobiegunowy świat” i wyraził uznanie dla Xi za „zrównoważoną pozycję naszych chińskich przyjaciół w związku z kryzysem ukraińskim”.

Odpowiedź Xi koncentrowała się na zapewnieniu stabilności i pozytywności światu pogrążonemu w chaosie. „Chiny są gotowe współpracować z Rosją, aby odgrywać wiodącą rolę w demonstrowaniu odpowiedzialności głównych mocarstw oraz zaszczepiać stabilność i pozytywną energię w świecie pogrążonym w chaosie” – mówił.

Obecne spotkanie twarzą w twarz było drugim w tym roku z udziałem przywódców. Jak zauważył doradca Kremla Jurij Uszakow, Putin i Xi Jinping dyskutowali o dalszym rozszerzaniu współpracy handlowej, gospodarczej, a także odbudowie i wzmocnieniu wymiany humanitarnej przerwanej pandemią. Według niego przywódcy omówili sytuację na Ukrainie i koordynację w ramach platform wielostronnych.

Interia.pl / Twitter / Kresy.pl