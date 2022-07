Obwód zaporoski: były ukraiński parlamentarzysta szykuje referendum w sprawie przyłączenia do Rosji

Władze okupacyjne obwodu zaporoskiego na Ukrainie zapowiadają zorganizowanie referendum na temat przyłączenia tej jednostki terytorialnej do Federacji Rosyjskiej.

Jak podaje rosyjska agencja Interfax, szef ustanowionej przez Rosjan tymczasowej administracji okupowanej części obwodu zaporoskiego na Ukrainie Jewgienij Balicki powiedział w czwartek dziennikarzom, że wczesną jesienią odbędzie się referendum w sprawie przyłączenia obwodu zaporoskiego do Federacji Rosyjskiej.

„Ja, jako szef wojskowo-cywilnej administracji obwodu zaporoskiego, podjąłem decyzję o przeprowadzeniu referendum, które odbędzie się na początku jesieni. Mechanizmy są wypracowywane. Referendum określi, czego chcą mieszkańcy obwodu zaporoskiego i jak chcą żyć” – powiedział Balicki.

Jewgienij Balicki (ukr. Jewhen Bałycki) to były deputowany ukraińskiego parlamentu z ramienia nieistniejącej już Partii Regionów. Po 24 lutego br. podjął współpracę z Rosjanami i został mianowany szefem częściowo okupowanego obwodu zaporoskiego. Z tego powodu Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wszczęła wobec niego postępowanie o zdradę stanu.

W czerwcu br. ukraińskie władze podawały, że prawie 60 proc. obwodu zaporoskiego jest pod rosyjską okupacją. Rosjanie kontrolują drugie co do wielkości miasto obwodu – Melitopol – w którym już na początku czerwca anonsowano, że rozpoczęły się przygotowania do referendum w sprawie wstąpienia do Federacji Rosyjskiej.

Na początku lipca pisaliśmy, że także w obwodzie chersońskim administracja okupacyjna czyni przygotowania do referendum w sprawie przyłączenia okupowanego przez siły rosyjskie regionu do Federacji Rosyjskiej.

Kresy.pl / interfax.ru