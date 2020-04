Media: ukraiński biskup, który nawoływał do ignorowania kwarantanny, zaraził się koronawirusem

Metropolita wyszhorodzki bp Paweł, przełożony Ławry Peczerskiej, jednej z najważniejszych świątyń na Ukrainie, zaraził się koronawirusem – twierdzi szereg ukraińskich mediów. Wcześniej duchowny krytykował ukraińskie władze za ograniczanie możliwości udziału w nabożeństwach i bagatelizował zagrożenie związane z koronawirusem.

Jako pierwsze medium o domniemanej chorobie tego biskupa Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego poinformowała w niedzielę Religijna Prawda powołując się na dwie osoby z otoczenia metropolity. Bp Paweł miał poczuć się źle trzy dni temu i później wykryto u niego koronawirusa. Według portalu LB.ua, powołującego się na kilka źródeł w UKP PM, do zarażenia mogło dojść w ubiegłym tygodniu podczas obrzędu postrzyżyn wykonywanego osobiście przez bpa Pawła. Następnego dnia stan zdrowia jednego z mnichów poddanych postrzyżynom gwałtownie się pogorszył i wykryto u niego zapalenie płuc. To samo spotkało trzech innych mnichów obecnych podczas ceremonii. Jeden z nich to 80-latek, którego stan ma być ciężki. LB.ua nie ustaliło, czy u tych czterech osób wykryto koronawirusa.

UKP PM do tej pory nie potwierdził zarażenia koronawirusem u kogokolwiek. W sobotę poinformowano jedynie, że „dla zapobieżenia rozwojowi epidemii” testy na obecność koronawirusa przeszli mnisi Ławry Peczerskiej, w tym metropolita Paweł. W komunikacie zaznaczono, że hierarcha czuje się dobrze. Tego samego dnia podano, że nabożeństwa w Ławrze będą odbywać się bez udziału wiernych i można będzie je oglądać online.

Według Obozrevatela, wszystkie pomieszczenia Ławry zostały zdezynfekowane.

Portal Zaxid.net przypomniał, że 58-letni bp Paweł wcześniej wielokrotnie narzekał na słabe zdrowie, m.in. na cukrzycę. Krytykował też ukraińskie władze za ograniczanie prawa do praktyk religijnych z powodu epidemii. Pomimo kwarantanny wzywał wiernych do przychodzenia do cerkwi a samą pandemię nazywał „ceną za grzechy”. Kwestionował też zagrożenie koronawirusem. „Dzisiaj wszyscy boją się koronawirusa. Ale mały procent umiera. A ilu umiera na raka? Na gruźlicę? Od narkotyków? Ile jest samobójstw? Nikt nie zwraca na to uwagi” – mówił duchowny.

