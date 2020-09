Chasydzi szturmują granice Ukrainy

Pomimo zakazu wjazdu na Ukrainę dla cudzoziemców na granicy białorusko-ukraińskiej zgromadziło się około 700 chasydów, którzy mają nadzieję na dostanie się do tego kraju. Ludzie ci chcą dostać się do Humania, by 19 września przy grobie cadyka Nachmana świętować nadejście judaistycznego Nowego Roku. Ukraińskie służby graniczne spodziewają się, że liczba chasydów szturmujących granicę Ukrainy w najbliższych dniach wzrośnie.

W poniedziałek białoruskie służby graniczne podały, że w rejonach Białorusi graniczących z Ukrainą przebywa około 1,5 tysiąca chasydów liczących na możliwość przekroczenia granicy. Tego samego dnia na jedno z przejść granicznych w obwodzie czernihowskim przybył szef ukraińskiej straży granicznej Serhij Dejneko po to, by spotkać się z cudzoziemcami i wytłumaczyć im, że z powodu zakazu nie mogą zostać wpuszczeni. Mimo to chasydzi nie ustępowali i w poniedziałek wieczorem Państwowa Służba Przygraniczna Ukrainy (DPSU) została zmuszona do ograniczenia ruchu w punkcie granicznym „Nowi Jaryłowiczi” ze względu na to, że „duża liczba cudzoziemców na jezdni skutkuje utrudnieniami w ruchu samochodów i może prowadzić do zagrożenia życiu obywateli”.

We wtorek rano okazało się, że na ukraińskiej granicy przebywa 690 chasydów, którzy wciąż próbują dostać się na Ukrainę. Co więcej Dejneko zameldował prezydentowi Zełenskiemu, że pielgrzymów może pojawić się jeszcze więcej. „Przewidujemy przybycie do granicy w obwodzie czernihowskim do tysiąca osób, w obwodzie żytomierskim do 700 a w obwodzie wołyńskim do 1,5 tys. osób. Spodziewamy się, że do Mińska dotrą trzy czartery – około 600 obcokrajowców” – mówił Dejneko Zełenskiemu. Szef DPSU zapewniał, że sytuacja na granicy ukraińsko-białoruskiej jest całkowicie opanowana, a DPSU dysponuje wystarczającymi siłami i środkami do niezawodnej ochrony granicy.

Chasydzi bracławscy tradycyjnie pielgrzymują jesienią do Humania, by świętować judaistyczne święto Rosz Haszana oznaczające początek żydowskiego Nowego Roku. W Humaniu znajduje się grób cadyka Nachmana z Bracławia. Chasydzi wierzą, że ten, kto przywita Nowy Rok przy jego grobie, ten przez cały rok będzie szczęśliwy. W ubiegłym roku przyjechało ich do tego miasta około 30 tys. W tym roku pod koniec sierpnia Ukraina wprowadziła zakaz wjazdu cudzoziemców na swoje terytorium uzasadniając to epidemią COVID-19. Nieoficjalnie wiadomo, że zrobiła to po naciskach ze strony władz izraelskich obawiających się, że pielgrzymki chasydów będą sprzyjać rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Kresy.pl / Unian / Ukraińska Prawda