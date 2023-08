Zełenski chce karać za korupcję jak za zdradę stanu

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przygotuje projekt ustawy zrównujący wojenną korupcję ze zdradą stanu. Sygnalizuje to, że korupcyjne praktyki nie zostały wyparte mimo trwającej wojny.

Zełeński powiedział o przygotowywanym projekcie ustawy w wywiadzie telewizyjnym dla Natalii Mosejczuk, jak zrelacjonował w niedzielę portal Mediazona. “Postawiłem sobie zadanie – moje propozycje zrównania korupcji ze zdradą stanu w czasie wojny zostaną przedstawione władzy ustawodawczej Ukrainy” – zadeklarował prezydent Ukrainy.

“Rozumiem, że taka broń nie może działać stale w społeczeństwie, ale myślę, że w czasie wojny pomoże” – zastrzegła głowa państwa. Według Zełenskiego odpowiednia inicjatywa ustawodawcza trafi do Rady Najwyższej w przyszłym tygodniu. „Dalej, piłka jest już po stronie parlamentu” – powiedział.

Według Zełenskiego bardzo poważnym narzędziem będzie utożsamienie korupcji ze zdradą stanu. „Jednak to nie jest rozstrzeliwanie, to nie jest stalinizm. Jeśli istnieją dowody, osoba powinna przebywać za kratami” – podkreślił ukrainski prezydent.

Kodeks karny Ukrainy przewiduje karę za zdradę stanu (art. 111) w formie pozbawienia wolności na okres od 12 do 15 lat z konfiskatą mienia lub bez. Jeden z artykułów korupcyjnych Kodeksu karnego Ukrainy 368-2 „Nielegalne wzbogacenie się” przewiduje maksymalną karę pozbawienia wolności od 5 do 10 lat z pozbawieniem prawa do zajmowania określonych stanowisk lub prowadzenia określonej działalności przez okres do 3 lat z konfiskatą mienia.

Czytaj także: Ukraińscy urzędnicy brali łapówki za eksport zboża

mediazona.io/kresy.pl