Zalożyciel rosyjskiej firmy sektora cyberbezpieczeństwa skazany za zdradę

Przewodniczący partii "Nowa Nadzieja", której działacze wraz z politykami Ruchu Narodowego oraz Konfederacji Korony Polskiej tworzą Konfederację ogłosił we wtorek kolejny transfer politycznego weterana do tej partii. Sławomir Mentzen napisał we wtorek na Twitterze, że do polityków Konfederacji dołącza Przemysław Wipler. Do polityki wróci on w niepośledniej roli, bowiem otrzyma piewsze miejsce na jednej z okręgowych list wyborczych tej partii. Przy obecnych notowaniach sondażowych tej partii oznacza to, że Wipler ma duże szanse na uzyskanie miejsca w Sejmie.