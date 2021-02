W rosyjskiej Dumie projekt ustawy uchylający kary wobec uczestników protestacyjnych „spacerów”

Jeden z parlamentarzystów prokremlowskiej partii „Jedna Rosja” złożył projekt ustawy uchylający kary administracyjne dla uczestników „spacerów” na apel opozycji.

Projekt ustawy złożył deputowany Andriej Baryszew, jak podała w poniedziałek agencja informacyjna Interfax. Zakłada on usunięcie z Kodeksu o wykroczeniach administracyjnych paragrafu 20.2.2, który dopuszcza nałożenie kary nawet na uczestników i organizatorów procesu powodującego, że w jednym momencie w jednym miejscu porusza się lub znajduje większa liczba osób, nawet jeśli proces ten nie prowadzi do utworzenia zgromadzenia publicznego.

W obecnej redakcji Kodeksu o wykroczeniach administracyjnych uczestnicy i organizatorzy tego rodzaju inicjatyw mogą zostać ukarani nawet 30 dniami aresztu lub mandatem do wysokości 300 tys. rubli za pierwsze tego rodzaju naruszenie i do miliona rubli za kolejne, o ile skupienie ludzi bądź ich ruch doprowadził do zniszczeń (na przykład zieleni miejskiej), zakłócił ruch drogowy bądź „porządek publiczny”. Baryszew chce usunięcia nie tylko tego paragrafu ale także kolejnych punktów Kodeksu określających jakie zachowania w czasie nawet legalnych zgromadzeń podlegają karom.

Deputowany w uzasadnieniu do swojego projektu nowelizacji napisał, że ​​pojęcie „masowej obecności obywateli” nie jest wyjaśnione zdefiniowane obowiązującym prawie Rosji, w związku z czym wszelkie skupienia obywateli w przestrzeni publicznej mogą stanowić podstawę do wniesienia oskarżenia. To zdaniem autora inicjatywy legislacyjnej wprowadza społeczeństwo w błąd co do dopuszczalnych zachowań w miejscach publicznych, ograniczając tym samym wolność człowieka.

„Jak dotąd praktyka organów ścigania w tej kwestii pokazuje absurdalność tej zasady, która pozwala organom ścigania działać według własnego uznania, co znacznie zaostrza negatywne nastawienie obywateli w stosunku do władz” – ocenił Baryszew.

Inicjatywa Baryszewa nie doczeka się raczej poparcia w Dumie. Wiceprzewodniczący frakcji „Jednej Rosji” Andriej Isajew stwierdził, że Baryszew nie przedstawił swojego projektu do akceptacji rady ekspercko-konsultacyjnej partii rządzącej a bez tego raczej nie doczeka się jej poparcia. „Teraz będzie wiele takich inicjatyw ze strony różnych naszych kolegów, bo to rok wyborów [do Dumy Państwowej], głównym celem tych inicjatyw jest przyciągnięcie uwagi mediów, wywołanie pewnego efektu hałasu bez perspektyw przyjęcie.” – podsumował Isajew.

interfax.ru/mbk-news.appspot.com/kresy.pl