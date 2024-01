Rosja: Zamieszki po wyroku na baszkirskiego działacza nacjonalistycznego [+VIDEO]

Były lider zakazanej w Rosji baszkirskiej organizacji nacjonalistycznej “Baszkort” Faił Alsynow został skazany na 4 lata kolonii karnej ogólnego reżimu za podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym.

Wyrok sądu rejonowego w Bajmaku zapadł w czwartek. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora, który zabiegał właśnie o taki wymiar wyroku. Jak przypomina portal Idel Realii, będący częścią konglomeratu amerykańskiego Radia Wolna Europa, postępowanie karne wobec Alsynowa wszczęto 18 sierpnia zeszłego roku na wniosek samego szefa władz należącej do Rosji Republiki Baszkortostanu – Radija Chabirowa.

Prokurator oskarżał Alsynowa o to, iż w dniu 28 kwietnia 2023 r. „wygłosił przemówienie w języku baszkirskim, zawierające wypowiedzi negatywnie oceniające grupy ludzi”, to jest „mieszkańców Kaukazu”, „Azji Środkowej”, „Ormian”, a także zawierające “poniżanie ich godności ludzkiej.” Na proteście przeciwko działającej kopalni złota Alsynow miał także pytać „Jakie mamy z tego korzyści?… Nasi chłopcy wyjeżdżają – kładą głowy, umierają. Przecież nie ma tu nawet mężczyzn, którzy mogliby chronić nasze ziemie. Przecież zostały tylko kobiety, staruszki. Pijący umierają z pijaństwa, żywi umierają na wojnie” – co było odniesieniem do wobecnej inwazji na Ukrainę.



Alsynow mówił również: „Ormianie pójdą do swojej ojczyzny, „kara halyk [czarny lud]” – do siebie, Rosjanie – do ich Riazania, Tatarzy – do swojego Tatarstanu”. Czarny lud to określenie używane w stosunku do ludności Kaukazu i może być uznawane za pejoratywne, gdyż za czasów Złotej Ordy było używane także dla ludności pozostającej w poddaństwie. Właśnie jego użycie było dla prokuratora argumentem za uznaniem przemówienia za podżegające.

Idel Realii twierdzi, że każdemu posiedzeniu sądu w sprawie Alsynowa towarzyszyły pikiety kilkuset jego sympatyków. W dniu ogłoszenia wyroku miało ich być w Bajmaku już kilka tysięcy, mimo bardzo mroźnej pogody. Gmach sądu był osłaniany przez znaczną liczbę funkcjonariuszy policji. Już w znacznej odległości od budynku ustawili oni blokady, by nie dopuścić samochodów w pobliże.

Zwolennicy Alsynowa przybywali więc na miejsce zgromadzenia pieszo. Skandowali, według portalu Nastojaszczieje Wriemia, hasła: “Fail”, “Wolności”, “Swoich nie porzucamy”. Pod ogłoszeniu wyroku doszło do wzrostu napięcia i starć między funkcjonariuszami a zgromadzonym tłumem. Według Idel Realii policjanci chcieli wypchnąć protetujących spod gmachu, bo ci zaczeli napierać na ich kordon. Doszło do użycia pałek, granatów hukowych i gazu łzawiącego. Co najmniej dwie osoby odniosły obrażenia. Policja dokonała zatrzymań.

Państwowa agencja informacyjna TASS nazywa incydent “zamieszkami”. Miejscowi śledczy już wszczęli śledztwo z paragrafu o “masowych zamieszkach”. Przewodniczący Rady Społecznej przy republikańskim wydziale MSW Rafił Diwajew ostrzegł mieszkańców – “To bardzo poważny artykuł Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej, z kategorii szczególnie poważnych. Masowe zamieszki stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego kraju, dlatego kara przewidziana w tym paragrafie jest dość poważna. Radzę opamiętać się i nie rujnować sobie życia, zwłaszcza, że ​​wszystkie kontrowersyjne kwestie można rozwiązać drogą legalną”.

37-letni Alsynow to znany już baszkirski działacz narodowy. Od 2008 r. działał w narodowej organizacji baszkirskiej Kuk-Bure. W 2014 r. Alsynow, wraz z dwoma innymi czołowymi działaczami, dokonał rozłamu w organizacji i wraz z nimi założył bardziej radykalną Baszkirską Organizację Społeczną Baszkort. Alsynow była jej liderem do 2019 r. Był jednym z organizatorów protestów przeciwko ekploatacji kopalin w rejonie świętych dla Baszkirów gór Tratau i Kusztau. Brał też udział w zajściach w Tiemiasowie, gdzie miejscowi mieszkańcy weszli w 2018 r. w konflikt z przyjezdnymi Czeczenami i Kurdami. Zamieszki te doprowadziły do ustąpienia przywódcy republiki Rustema Chamitowa. W 2020 r. sama organizacja “Baszkort” została zdelegalizowana przez władze jako “ekstremistyczna”. Alsynow kontynuował jednak działalność.

Baszkortostan to najstarsza narodowościowa republika w ramach Rosji. Została ustanowiona jeszcze w ramach Rosji Radzieckiej po porozumieniu z marca 1918 r. między Radą Komisarzy Ludowych Włodzimierza Lenina i narodowym rządem Baszkirów proklamowanym w listopadzie 1917 r.

Baszkirzy to czwarta co do wielkości wspólnota etniczna Rosji, po samych Rosjanach, Tatarach i Czeczenach. 1,5 mln Baszkirów stanowi około 1 proc. zaludnienia Rosji, jak wskazuje spis ludności z 2021 r. W swojej własnej republice stanowią oni 31 proc. zaludnienia nieznaczanie ustępując Rosjanom na którzych przypada 36 proc.

idelreal.org/currenttime.tv/tass.ru/prufy.ru/kresy.pl