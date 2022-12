Serbowie w Kosowie utrzymali blokady dróg

Już drugi dzień zamieszkująca w większości północ Kosowa ludność serbska utrzymuje blokady dróg.

Informację taką podała w niedzielę agencja Reutera. Przypomniała ona, że w nocy doszło do wymiany ognia między operującą na tym obszarze policją częściowo uznawanej Republiki Kosowa kontrolowanej przez lokalnych Albańczyków, a nieznanymi sprawcami. Struktury te oskarżają o użycie broni miejscowych Serbów.

EULEX, czyli misja policyjna Unii Europejskiej, która obok władz w Prisztinie kontroluje północne Kosowo, poinformowała, że sobotniego wieczoru ktoś obrzucił jeden z pojazdów jej funkcjonariuszy granatem hukowym.

„Unia Europejska nie będzie tolerować ataków na EULEX, czy używania przemocy, kryminalnych aktów na północy [Kosowa]. Grupy kosowskich Serbów muszą natychmiast usunąć barykady. Spokój musi zostać przywrócony. EULEX będzie nadal koordynował [swoje działania] z władzami [częściowo uznawanej Republiki] Kosowa i KFOR” – napisał na Twitterze wysoki przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell.

#EU will not tolerate attacks on @EULEXKosovo or use of violent, criminal acts in the north. Barricades must be removed immediately by groups of Kosovo Serbs. Calm must be restored. EULEX will continue to coordinate w/Kosovo authorities & KFOR.

All actors must avoid escalation.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 11, 2022