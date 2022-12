Policja kupuje więcej śmigłowców Black Hawk. Podpisano umowę

Polskie Zakłady Lotnicze, firma należąca do koncernu Lockheed Martin, podpisały w piątek kontrakt z Komendą Główną Policji na zakup dwóch dodatkowych śmigłowców S-70i Black Hawk. Flota śmigłowców Black Hawk w polskiej Policji powiększy się do pięciu maszyn. Śmigłowce mają trafić do służby do końca 2024 roku.

Umowę podpisali Janusz Zakrecki, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny PZL Mielec oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Zgodnie z warunkami kontraktu śmigłowce w pełnej konfiguracji operacyjnej trafią do służby do końca 2024 roku. Umowa obejmuje również dostawę części zapasowych, wyposażenia obsługi naziemnej (GSE) oraz pakietu szkoleniowego. Kontrakt podpisano na lotnisku Warszawa-Babice w siedzibie Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KG.

„Podpisany dziś kontrakt jest dla nas kolejnym ważnym kamieniem milowym i powodem do wielkiej dumy, tym ważniejszym, że zawierany jest z klientem, który już użytkuje nasze śmigłowce i dziś wraca po kolejne maszyny. To dla nas dowód najwyższego uznania i zaufania do naszych śmigłowców” – powiedział Janusz Zakręcki, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny PZL Mielec.

„Powiększona flota wszechstronnych, niezawodnych i wytrzymałych śmigłowców Black Hawk zapewni ważne potrzeby operacyjne Komendy Głównej Policji oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa obywateli w całym kraju, wspierając polski System Ratowniczo-Gaśniczy” – dodał.

Aktualnie Zarząd Lotnictwa Policji użytkuje trzy śmigłowce S-70i dostarczone przez PZL Mielec w 2018 i 2019 roku. Śmigłowce wykorzystywane są do działań prowadzonych przez Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny „BOA” oraz w ćwiczeniach jednostek podległych MSWiA, jak i służb z nimi współpracujących.

Zakres wykorzystania obejmuje działania ratownicze, poszukiwawcze, patrolowania granic oraz, we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej, akcje zwalczania pożarów i klęsk żywiołowych.

pzlmielec.pl / Kresy.pl