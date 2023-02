We Francji dalsze protesty przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. Związki grożą „paraliżem państwa”

W sobotę tłumy Francuzów ponownie wyszły na ulicę, protestując przeciwko planom podniesienia wieku emerytalnego. Główne centrale związkowe zagroziły „paraliżem państwa we wszystkich sektorach, jeśli jeśli rząd i parlament nie będą reagować.

W sobotę we Francji rozpoczął się czwarty dzień protestów przeciwko proponowanej przez rząd reformie emerytalnej, której głównym elementem jest podniesienie wieku emerytalnego z 62 do 64 lat. Po raz pierwszy odbywają się one w sobotę – dzień wolny od pracy. Ostatni protest miał miejsce we wtorek.

Łącznie w całym kraju odbyło się około 240 demonstracji. Według centrali związkowej CGT, tylko w Paryżu miało protestować pół miliona ludzi, czyli o około 100 tys. więcej niż we wtorek.

W ocenie francuskiego MSW, które zwykle podaje zaniżone dane dotyczące liczebności protestów, w całym kraju protestowały 963 tys. osób, a w Paryżu – 93 tys.

Russia? Iran? China?

Nope. This is Paris.

Massive protests against Macron and his pension reform plans are happening all across France today.

Nothing to see here. Keep it moving 🤗 #manif11fevrier pic.twitter.com/hsZFJAjr9r

— sarah (@sahouraxo) February 11, 2023