Protesty we Francji przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego do 64 lat [+VIDEO]

We Francji ponad milion ludzi wyszło na ulice w proteście przeciwko planom rządu ws. podniesienia wieku emerytalnego z 62 do 64 lat. Zorganizowano też duże akcje strajkowe m.in. w szkolnictwie, transporcie czy w sektorze energetycznym.

W czwartek w we Francji odbyły się masowe protesty przeciwko kontrowersyjnej reformie emerytalnej, która zakłada m.in. podniesienie wieku emerytalnego z 62 do 64 lat.

Jak podają francuskie związki zawodowe, mobilizacja społeczna przeszła ich oczekiwania. Demonstrowano w ponad 200 miastach. Centrala związkowa CGT podała, że były to 2 mln ludzi. Francuskie MSW szacuje łączną liczbę uczestników na około 1,12 mln.

Największa demonstracja miała miejsce w Paryżu, wzięło w niej udział oficjalnie około 80 tys. osób. Ponadto, w Tuluzie demonstrowało 36 tys. ludzi, w Marsylii 26 tys., w Nantes 25 tys., a w Montpellier – 15 tys.

Zorganizowano również strajki, które objęły m.in. rafinerie, koleje, transport miejski, szkoły, sektor energetyczny i publiczny. Protestowała też część policjantów, a także pracowników resortu spraw wewnętrznych. Strajki rozpoczęły się w czwartek rano od ograniczenia dostaw prądu przez pracowników państwowej firmy dystrybucyjnej EDF.

Według związków zawodowych, w strajku wzięło udział 70 proc. nauczycieli szkół podstawowych oraz 65 proc. ze szkołach średnich, a także między co najmniej 70 pracowników rafinerii. Z powodu strajków większość pociągów nie kursowało. Zakłócenia dotknęły też np. transportu publicznego w Paryżu. Z lotniska Paryż-Orly zostało odwołanych około 20 proc. lotów. Wstrzymano też ruch w porcie w Calais.

W czasie wielkiej demonstracji w Paryżu doszło do zamieszek i starć z policją. Według relacji medialnych, bojówki radykalnej lewicy obrzuciły policjantów kamieniami i butelkami. Demolowali też oddziały banków i zaczęli wznosić barykady. Funkcjonariusze oddziałów szturmowych użyli granatów hukowych i gazu łzawiącego. W sieci są też nagrania, na których widać, jak policja używa pałek przeciwko demonstrantom.

JUST IN: Huge tensions break out today in Paris due to pension reform 🚨🚨🚨

Just another protest day in France … 🔥

🔊sound …🧐 pic.twitter.com/v1IABmF5MQ

— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) January 19, 2023