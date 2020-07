Trwają protesty antyrządowe w Izraelu – 50 aresztowanych [+VIDEO]

Policja użyła armatek wodnych i funkcjonariuszy na koniach do rozbicia demonstrantów, którzy zablokowali trakcje tramwajową w Jerozolimie po północy we wtorek, po wielkim proteście przed rezydencją premiera Benjamina Netanjahu – poinformował Times of Israel.

We wtorek wieczorem zebrało się kilka tysięcy osób wzywających Netanjahu do rezygnacji z urzędu ze względu na oskarżenia o korupcję, w tym samym czasie w całym kraju odbyło się kilka odrębnych protestów społecznych.

המפגינים בבלפור פורצים בכח את המחסומים לכיוון המעון. השוטרים במקום נאבקים למנוע מעבר. טירוף pic.twitter.com/guR9BEqdU3 — יובל שגב | Yuval Segev (@Segev_Yuval) July 14, 2020

Niektórzy z demonstrantów próbowali przełamać bariery bezpieczeństwa na miejscu i starli się z policją. Po zakończeniu protestu setki osób przeniosły się do centrum, gdzie zablokowały system lekkiej kolei, skandując „wstyd, wstyd” i „Bibi, idź do domu”.

Wtedy to policja sprowadziła na miejsce funkcjonariuszy konnych i armatki wodne. Po rozproszeniu zbiegowiska policjanci na koniach uniemożliwiali pikietującym ponowne zorganizowanie się.

Wielu następnie przemaszerowało ulicą Keren Ha Yesod, kiloro z nich zaczęło tworzyć prowizoryczne barykady z kontenerów na śmieci, z ogrodzeń i z łańcuchów. Kilka koszów na śmieci zostało podpalonych. Policja poinformowała, że ​​jeden oficer został lekko ranny, a 50 protestujących zostało aresztowanych.

ערב של מחאות | מבעירים לפידים ומנסים לפרוץ מחסומים: כאלפיים מפגינים נגד נתניהו מול מעון רה”מ@VeredPelman (צילום: יהונתן ולצר/TPS) pic.twitter.com/5bJkG4lI1e — כאן חדשות (@kann_news) July 14, 2020

„Umożliwimy wolność słowa i protestów, ale nie pozwolimy na szkodzenie obywatelom, policji, mediom i własności publicznej” – poinformowała w komunikacie izraelska policja.

Zapytany, dlaczego zwykle pokojowe protesty osiągnęły ten poziom, jeden z demonstrantów odpowiedział dziennikarzowi The Times of Israel, że „każdego ranka czytam gazetę i czuję się jakby ktoś bił mnie po twarzy. Czas na zmianę, ale wciąż nikt nie słucha”.

מצור על בלפור! Publiée par Lotem Levin sur Mardi 14 juillet 2020

Kresy.pl/Times of Israel