Kolejne masowe protesty przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości w Izrealu [+VIDEO]

Protestujący Izraelczycy zablokowali rano kilka dróg, rozpoczynając tak zwany „dzień zakłóceń”. Do akcji wkroczyła policja, która stara się likwidować blokady.



Protesty rozpoczęły się od kilkudziesięciu demonstrantów, któzy rozbili namioty na skrzyżowaniu w Hercliji, nazywając to „obozem demokracji”. Rozpalili ogniska z opon. Zablokowali ruch na drodze w obu kierunkach. Na skrzyżowaniu Karkur, w pobliżu Hadery, protestujący zablokowali drogę nr 65 dużym transparentem z napisem „Dyktatura zabronionym”. Już rano dwie osoby zostały aresztowane na blokadzie drogi 443. Wkrótce potem zablokowana została autostrada Ayalon w Tel Awiwie.



ההפגנות נגד הרפורמה החלו: מוחים חוסמים את מחלף הסירה בכביש 20 באמצעות אוהלים הבערת צמיגים ואבוקות@yonatanraveh11 pic.twitter.com/bRyTUz0SfI — כאן חדשות (@kann_news) July 11, 2023

Protesty wybuchły ponownie we wtorek ponieważ rząd Binjamina Netanjachu wznowił

LIVE: Israelis take to the streets over judicial reform bill https://t.co/U1d0lbaNJo — Reuters (@Reuters) July 11, 2023

Wkrótce potem zablokowana została autostrada Ayalon w Tel Awiwie. Policja przystąpiła do rozpraszania tej blokady przy pomocy armatek wodnych.



המחאה נגד הרפורמה: המשטרה הפעילה מכת”זית לפינוי המפגינים בכביש 1 | עדכונים שוטפים >> https://t.co/lSZGCi0jSY@HGoldich pic.twitter.com/haV4evdKr1 — כאן חדשות (@kann_news) July 11, 2023

Jak napisał „Times of Israel” z kolejnych miejsc zgromadzeń grupy zaczęły się kierować w kierunku centrum Tel Awiwu, ku siedzibie konfederacji związków zawodowych Histadrut. Przeciwnicy reformy wymiaru sprawiedliwości mają jej za złe, że nie ogłosił ona strajku generalnego, w ramach protestu przeciw tejże reformie. Przewodniczący Histadrutu Arnon Bar-David zwracił się bezpośrednio do Netanjahu w publicznym przemówieniu: „Zatrzymaj jak najszybciej szalony chaos w izraelskim społeczeństwie. Piłka jest po twojej stronie. Kiedy sytuacja osiągnie granicę i wszystkie inne ścieżki zostaną podjęte, zainterweniujemy i użyjemy naszej siły”. Uznał jednak, że „zamykanie gospodatki to nie zabawa”.

Do starć z policją doszło także w Jerozolimie. Policja twierdzi, że protestujący używają tam drewnianych kijów do oderzania w konie używane przez funkcjonariuszy. Według jej oświadczenia sprzed godziny, w czasie protestów zatrzymano już 42 osób.

Od początku roku przez Izrael przetaczały się masowe protesty przecwiników zmian regulacji funkcjonowania Sądu Konstytucyjnego i sędziów. Były one tak nasilone, że skłoniły Binjamina Netanjahu do wstrzymania prac nad reformą w marcu, choć zapowiedział, że w lecie zostaną one wznowione.

timesofisrael.com/kresy.pl