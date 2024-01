Przeciwnik Putina i wojny z Ukrainą oficjalnie w przedbiegach do wyborów prezydenckich

Były współpracownik Borysa Niemcowa otwarcie wypowiadający się przeciwko wojnie z Ukrainą – Borys Nadieżdin ogłosił, że zebrał podpisy poparcia niezbędne dla zarejestrowania swojej kandydatury na prezydenta.

Przeciwnicy rosyjskich władz z zaskoczeniem przyjęli decyzję Centralnej Komisji Wyborczej z 28 grudnia o dopuszczeniu Nadieżdina do przedbiegów wyborczych, czyli zarejestrowania grupy inicjatywnej, która mogła przystąpić do zbierania podpisów poparcia niezbędnych dla zerejestrowania jego kandydatury.

Sztab Nadieżdina podał, że ​​zebrał już ponad 101 tys. „nieidealnych podpisów” w 75 regionach Federacji Rosyjskiej, przytoczył w środę Dełowoj Kwartał. Zadeklarowano, że ponieważ podpisy są “nieidealne” współpracownicy Nadieżdina będą prowadzić zbiórkę aż do osiągnięcia progu 150 tys. Liczba 100 tys. to minimalna liczba prawidłowych podpisów jaką musi zebrać opozycyjny polityk, by stać się kandydatem. Przy czym w każdym regionie musi być zebrane co najmniej 5 tys.

Diełowoj Kwartał twierdzi, powołując się na medialne relacje i wpisy na mediach społecznościowych, że ludzie Nedieżdina zbierający podpisy nie narzekają na brak chętnych.

“Wchodzę w tę sprawę z jednego powodu: uważam, że nasz kraj szybko zmierza w stronę katastrofy, prezydent [Putin] nas do tego prowadzi” – słowa opozycyjnego polityka zacytował portal Nastojaszczeje Wriemia.

Nadieżdin urodził się w 1963 r. w Taszkencie, w ówczesnej Uzbeckiej SRR. W 1969 r. przeniósł się do miasta Dołgoprudnyj w obwodzie moskiewskim. W 1985 roku ukończył z wyróżnieniem Moskiewski Instytut Fizyki i Technologii, gdzie następnie rozpoczął pracę wykładowcy. W 1993 roku ukończył z wyróżnieniem Moskiewski Instytut Prawa. W 1999 organizował Wydział Prawa Moskiewskiego Instytutu Fizyki i Technologii, którym kierował do 2016 roku.

Nadieżdin rozpoczął karierę polityczną w Dołgoprudnym w 1988 r. W 1995 r. kandydował na posła Dumy Państwowej, ale nie został wybrany. Był wspołpracownikem i przyjacielem znanego i przebojowego liberała Borysa Niemcowa. Nadieżdin był jego oficjalnym doradcą, gdy ten sprawował funkcję wicepremiera w latach 1997-1998.

W 1999 roku Nadieżdin został wybrany do Dumy Państwowej z bloku Związku Sił Prawicy, założonego przez Niemcowa, i innych polityków liberalnych: Siergieja Kirijenko, Jegora Gajdara, Anatolija Czubajsa. Spośród nich Niemcom został zastrzelony w centrum Moskwy w 2015, zaś Kirijenko jest obecnie pierwszym wiceszefem Administracji Prezydenta i uważany jest za jednego z bardziej wpływowych ludzi Kremla.



W 2000 roku Nadieżdin przedstawił projekt ustawy mający na celu zreformowanie systemu zarządzania regionami Rosji. W 2001 roku zaproponował własną wersję tekstu hymnu Rosji. Wraz z konsolidacją władzy Władimira Putina pole do działalności Nadeiżdina stawało się coraz węższe i w 2004 roku powrócił on do wykładania na uczelni, choć w 2005 r. zdążył się przyłączyć do grupy inicjatywnej planującej wystawienie na prezydenta oligarchę Michaiła Chodorkowskiego, który wkrótce potem znalazł się na celowniku prokuratora i trafił do więzienia.



W 2008 roku wstąpił do liberalnej partii “Słuszna sprawa” (Prawoje dieło), ale w 2011 roku pokłócił się z jej liderem Michaiłem Prochorowem. W efekcie Nadieżdin nie znalazł się na liście wyborczej partii w wyborach parlamentarnych w 2011 roku. W kolejnych latach Nadieżdin współpracował z partiami „Sprawiedliwa Rosja” i „Partią Wzrostu”, a nawet prokremlowską “Jedną Rosją”, jak twierdzi Diełowoj Kwartał.



W 2018 roku brał udział w wyborach na gubernatora obwodu moskiewskiego, w których uzyskał oficjalnie 4,36 proc. głosów, zajmując ostatnie miejsce. Obecnie występuje z ramienia liberalnej Partii Inicjatywa Obywatelska, która w 2018 r. wystawiła jako kandydata na prezydenta celebrytkę i publicystkę Ksienię Sobczak. W 2020 r. wydał oświadczenie, w którym wezwał obywateli do odrzucenia poprawek do konstytucji forsowanych przez obóz władzy.



Po rozpoczęciu inwazji na pełną skalę na Ukrainę krytykował ją.

Nadieżdin obiecuje już swoim zwolennikom przywrócenie bezpośrednich wyborów burmistrzów i zniesienie podwyżki wieku emerytalnego.

Wybory prezydenta Rosji zaplanowano na 15–17 marca 2024 r., a potencjalni kandydaci muszą zebrać podpisy poparcia do końca stycznia.

