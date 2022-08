MSZ Rosji mówi o „neonazistowskich orgiach” w państwach bałtyckich

W krajach bałtyckich nabiera rozpędu „neonazistowska orgia”, a przy granicach Rosji powstają „państwa neofaszystowskie” – twierdzi rosyjskie MSZ.

W wydanym w piątek przez rzeczniczkę rosyjskiego MSZ Marię Zacharową komunikacie stwierdzono, że w centrum Rygi „odbywają się coroczne marsze byłych esesmanów i ich zwolenników”, a w Estonii „dokonują się historyczne rekonstrukcje działań kolaborantów” i trwają przygotowania do „wzniesienia szeregu pomników byłych legionistów Waffen-SS”.

Zacharowa zauważyła, że towarzyszą temu działania zmierzające do usunięcia radzieckich pomników z przestrzeni publicznej. Według niej ta „kampania antyrosyjska” w krajach bałtyckich jest „prowadzona pod pełnym patronatem Brukseli i Waszyngtonu”.

„Tymczasem faktem jest formowanie się na bliskich granicach Rosji państw w istocie neofaszystowskich, kultywujących ideologię ksenofobii i nienawiści do wszystkiego, co rosyjskie. Do jakich konsekwencji to prowadzi, widzieliśmy już na Ukrainie” – stwierdziło rosyjskie MSZ.

Przypomnijmy, że 4 sierpnia władze Estonii podjęły decyzję o usunięciu z przestrzeni publicznej wszystkich sowieckich pomników, w tym czołgu-pomnika w zamieszkanym przez rosyjską większość mieście Narwa. W czwartek Estonia zawiesiła ważność wydanych przez siebie wiz dla Rosjan. Tego samego dnia Sejm Łotwy przyjął uchwałę, w której uznał Rosję za państwo wspierające terroryzm.

Retoryka użyta przez rosyjskie MSZ przypomina uzasadnienie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, którą rozpoczęto pod hasłem „denazyfikacji” tego kraju.

Kresy.pl / mid.ru