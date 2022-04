Putin twierdzi, że udaremniono zamach na znanego rosyjskiego propagandzistę

Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) zatrzymała sześć osób podejrzanych o przygotowywanie zabójstwa znanego prokremlowskiego dziennikarza Władimira Sołowjowa.

Jak podaje Interfax, prezydent Rosji Władimir Putin poinformował w poniedziałek, że wcześniej tego samego dnia FSB zapobiegła zamachowi na znanego rosyjskiego dziennikarza.

„Dzisiaj rano Federalna Służba Bezpieczeństwa zlikwidowała działalność grupy terrorystycznej, która planowała zaatakować i zabić znanego rosyjskiego dziennikarza” – powiedział Putin na posiedzeniu kierownictwa rosyjskiej Prokuratury Generalnej.

Później okazało się, że rosyjski prezydent mówił domniemanych przygotowaniach do zamachu na Władimira Sołowjowa. FSB poinformowała o zatrzymaniu członków zakazanej w Rosji neonazistowskiej grupy o nazwie „National Socialism/White Power”, którzy mieli szykować zamach właśnie na Sołowjowa.

Zamach jakoby zamówiła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

Zatrzymani, którzy są obywatelami Rosji, mieli już przyznać się do przygotowywania zabójstwa dziennikarza, po którym mieli zbiec za granicę.

FSB twierdzi, że w trakcie przeszukań w miejscach zamieszkania zatrzymanych wykryto ładunek wybuchowy własnej roboty, osiem koktajli Mołotowa, sześć pistoletów, myśliwski „obrzyn”, granat RGD-5, ponad tysiąc nabojów różnego kalibru, środki odurzające, fałszywe paszporty ukraińskie ze zdjęciami członków grupy, literaturę i akcesoria „nacjonalistyczne”.

Później rosyjski Komitet Śledczy poinformował w serwisie Telegram, że w tej sprawie zatrzymano sześć osób. Domniemany zamach miał zostać przeprowadzony poprzez wysadzenie samochodu Sołowjowa.

W lutym br. Władimir Sołowjow został objęty sankcjami Unii Europejskiej w związku z popieraniem przez niego agresji Rosji na Ukrainę. Doprowadziło to m.in. do konfiskaty willi nad jeziorem Como we Włoszech należącej do Sołowjowa.

Kresy.pl / Interfax